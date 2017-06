Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et IRL ei toeta vene gümnaasiumitele õppekeele osas erandi andmist.

Seeder ütles, et erandi tegemine oleks vale signaal. "Et saavutada parem eesti keele õppe tase, võimaldame me teatud aineid rohkem vene keeles õppida - ma seda päris mõistlikuks ja loogiliseks ei pea," sõnas Seeder.

"Kindlasti ei saa mina nõustuda selle erandi tegemisega, et teha keeleõpe nendes koolides paindlikumaks ja võimaldada kõrvalekallet selles 60/40 seaduses sätestatud Eesti-Vene õppekohustuse suhtest. Kindlasti mitte. See ei ole esiteks mõistlik ja see ei ole ka vajalik, sest minu arvates saab Tallinna koolides väga edukalt eesti keelt paremini õpetada ja paremaid tulemusi saavutada ka seda erandit tegemata," rääkis Seeder.

Seederi arvates võiks riik Tallinnale parema keeleõppe korraldamiseks appi minna. "Ja mitte ainult Tallinnas. Ka Ida-Virumaad puudutab see kindlasti, et kuidas seal koolides aidata kohalikke omavalitsusi keeleõpet paremini teha, et saavutada ka paremad tulemused õpilaste hulgas," lausus Seeder.

Seederi sõnul võiks riik aidata keelelaagrite korraldamist ja vajaduse korral ka eesti keelt täiendavalt rahastada. "Ka see on võimalik. Kõiki neid võimalusi tuleks kasutada koostöös kohalike omavalitsustega," rääkis Seeder.

Ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) kinnitas kolmapäeval, et nemad ei toeta Tallinna gümnaasiumitele erandi tegemist, mille kohaselt saaks nad jätkata venekeelse õppega.