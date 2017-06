Tantsulapsed teevad pikki proovipäevi napi supi najal

"Lapsed vajavad nii pika päeva jooksul ja rohke trenni juures juua ja süüa ka ka enne ja pärast plaanipärast lõunasööki. On väga oluline, et lapsel oleks piisavalt juua (eriti puhast vett) ja söögipoolist. Algklassilapsel võib endal ununeda jook ja söök kaasa võtta. Vajalik on vanemate abi."

See on üks paljudest meeldetuletustest, mida tantsupeo rühmajuhid lapsevanematele on saatnud. Kolmapäev algas tantsulastele kogunemisega kell 8.15 ja pikk päev lõppes kell 19, neljapäeval kogunesid tantsulapsed staadionile kell 9.15 ja lõpetasid pärast kella 20.

Kuni 12-tunniseks venivate proovipäevade peale on korraldajatel plaanitud staadionil üks lõunasöök, mis koosneb supiportsust, leivast-saiast ja magustoidust. Näiteks neljapäeval said lapsed valida seljanka ja nuudlisupi vahel, magustoiduks oli jogurt. Päev varem anti hernesuppi ja kohukest.

Maalapsed, kes on majutatud Tallinna koolimajadesse, saavad korraldajatelt lisaks ka hommiku- ja õhtusöögi koolimajas, linnalapsed söövad hommikust ja õhtust kodus.

Ent nagu rühmajuhid südamele panevad ja lapsevanemadki märkavad, üksnes supitirtsust pikaks päevaks ei piisa - vanemate kaasa pandud lisatoit ja -jook süüakse päeva peale nappide pauside ajal ära ning õhtuks on lapsed näljased kui hundikutsikad, kirjeldavad lapsevanemad. Ka lõunasöögiks ette nähtud aeg on napp, nii ei jõua lapsed jäätisesabas ära seista, sest proov läheb kohe edasi.

Peo paratamatus

Laulu- ja tantsupeo kommunikatsioonijuht Sten Weidebaum leiab, et niisugune söögikorraldus on pidude paratamatus, ent probleemi selles ei näe.

"Eile oli kogu proovipäev Kalevi staadionil, seal jagati ka suppi. Toitlustaja ütles, et suppi jäi õhtuks üle, nii et lapsed oleksid võinud seda juurdegi küsida, kellel väheks jäi," pakkus Weidebaum välja. "Laulu- ja tantsupeod ongi natuke teistmoodi."

Weidebaum tõi esile, et kellel supist väheks jääb, saavad kohapealt süüa juurde osta - staadionil on väljas mitmed toitlustajad, kes müüvad väga erinevat söögipoolist, alates laste lemmikmaiusest jäätisest ja lõpetades mitmete tervislike valikutega.

Veega Weidebaumi hinnangul muret olla ei tohiks. "Vett jagatakse tantsijatele nädala jooksul välja neli pudelit. Kohapeal on võimalik veevarusid täiendada."

Pühapäeval, mil toimub rongkäik ja laulupidu, saavad peolised Weidebaumi kinnitusel süüa kahel korral. "Toitlustatakse nii palju kui saab."