Valitsus eraldas miljon eurot rändesurve vähendamiseks Liibüast Itaaliasse

EUTF-i kaudu on võimalik koostöös Liibüa ja selle naaberriikide ning rahvusvaheliste organisatsioonidega aidata kaasa kontrolli taastamisele EL välispiiridel, inimsmugeldajate ja –kaubitsejate ärimudelite lõhkumisele ning humanitaarkriisi süvenemise vältimisele, teatas valitsuse pressiesindaja.

Vahemere keskosa rändeteel on olukord jätkuvalt väga kriitiline. Viimastel päevadel on Itaaliasse saabunud põgenike arv hüppeliselt kasvanud ning riigi vastuvõtuvõimekus on väga suure surve all. Viimasel Euroopa Ülemkogu kohtumisel rõhutasid riigijuhid, et inimeste hukkumine ja peamiselt majandusmigrantide jätkuvad rändevood Vahemere keskosa rändeteel on kiireloomuline probleem, mille lahendamiseks on vaja otsustavalt tegutseda. Eesti eesmärk on aidata kaasa rändekriisi lahendamisele. Euroopa Liidu siseministrid arutavad tekkinud olukorda neljapäeval Tallinnas justiits- ja siseasjade mitteametlikul kohtumisel.

Käesoleva aasta kuue kuuga on Liibüast Itaaliasse jõudnud ligikaudu 80 000 ebaseaduslikku sisserändajat, mis moodustab 85% kogu ebaseaduslikust sisserändest ELis sel aastal. Ainuüksi 27.-28. juunil jõudis Itaalia sadamatesse ligikaudu 12 000 põgenikku. Vahemerel on poole aasta jooksul hukkunud üle 2000 inimese.