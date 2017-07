Kiriku plaanitava pilvelõhkuja ehitus võib alata kolme aasta pärast

130-meetrine kõrghoone tuleks Lennuki ja Maakri tänavate nurgale, Nordea panga kontori kõrvale. Kirik on pilvelõhkuja rajamist kavandanud juba rohkem kui kümme aastat.

Praegu ootab kirik detailplaneeringu kehtestamist. "[See võib juhtuda] aasta lõpus. See on lootus, kuid oma kogemuse põhjal arvan ma, et läheb veel aasta," ütles EELK kinnisvarafirma Kiriku Varahaldus juht Mati Maanas ERR-ile.

"[Tatari tänava arendusprojekti] detailplaneeringut ootasime me seitse aastat. Praegu on läinud neli aastat. Arvestades selle objekti asukohta, olulisust ja tähelepanu, püütakse neid asju teha piinlikult täpselt. Probleeme, mille üle vaielda, on palju. Midagi teha ei ole", märkis ta.

Detailplaneeringu kehtestamisest ehitustööde alguseni läheb Maanase hinnangul minimaalselt kaks aastat. "Me ei ole seda projekti nurka visanud. Kõik liigub loogilises reas. Täna ei näe me erilisi takistusi, aga kunagi ei tea, milliseid takistusi võib ette tulla," lisas ta.

Ehitamiseks tuleb kindlasti võtta laenu. Pilvelõhkuja läheb maksma umbes 25-27 miljonit eurot, kuid Maanas peab võimalikuks, et lõppkokkuvõttes kujuneb maksumuseks ligi 30 miljonit eurot. "Kõik sõltub sellest, kuidas ehitushinnad muutuvad," ütles ta.

Lennuki tänava kõrghoone projekti juures on Kiriku Varahalduse partneriks Fund Ehitus ning tänaste plaanide järgi jaguneb osalus ettevõtete vahel pooleks.

"Kirikul on üksi selliseid asju väga raske teha. Kirikul ei ole sellist võimekust ei oskusteabe ega kogemuste näol. Ka rahaliselt mitte," ütles Maanas.

Lennuki tänava arendus oleks kiriku jaoks seni suurim kinnisvaraarendusprojekt, kuid üldiselt on kirik üsna aktiivne arendaja. Praegu on ehitab kirik maja aadressile Eha 12. Tegu on oluliselt tagasihoidlikuma projektiga - neljakorruseline maja ühe trepikojaga.

Varasemalt on Kiriku Varahaldus ehitanud koostöös Merkoga Kentmanni 6 elu- büroohoone ning Tatari tänavale samuti elu- ja büroohoone.

Eelmisel aastal teenis Kiriku Varahaldus 1,36 miljoni eurose käibe juures 267 500 eurot kasumit. Varasema aastaga võrreldes käive ja kasum veidi vähenesid.

Kirik on toonitanud, et kinnisvaraäri võimaldab omandireformi käigus saadud magusaid krunte paremini kasutada, sest teine variant oleks need lihtsalt maha müüa.