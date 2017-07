Prokuratuur süüdistab Pärnu linnavalitsuse spordinõunikku soodustuskelmuses

Koort oli Pärnu Kalevi Tenniseklubi juhatuse liige ja koostas sporditegevuse toetuse taotlusi ja toetuse kasutamise aruandeid ning esitas need linnavalitsusele. Samal ajal oli Koort Pärnu linna spordinõunik, kelle kohustuse hulka kuulus linna toetuse jagamine. Süüdistuse kohaselt määras spordinõunik aastail 2009-2013 tenniseklubile toetuseks üle 88 000 euro, millest Pärnu linnavalitsus nõuab tagasi ligi 49 000 eurot. Koort jätkab praegu tööd linnavalitsuses.

"Jah, ta töötab ka praegu Pärnu linnavalitsuses ja seda põhjusel, et täna ei ole ükski kohus teda süüdi mõistnud. Tööandjana pean ma vaatama, et kui süüdimõistvat otsust ei tule ja otsus on tehtud tema vabastamise kohta enneaegselt, siis on tööandjal kahjunõuded töötaja poolt," põhjendas Koorti jätkamist Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.