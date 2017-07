Kolga kogukond sõlmis RMK-ga lageraie vältimiseks kaasamiskokkuleppe

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kutsub kohalikke inimesi nõu pidama, kuidas nende kodukandi riigimetsi raiuda nii, et silmailu säiliks. Kolga kogukond sõlmis esimesena Eestis kaasamiskokkuleppe RMK-ga. Tulemusena jäi lageraie ära ning metsa uuendamine toimub pikema aja jooksul.

Kolga ümbruse elanikud said valla kaudu teada RMK plaanidest korraldada piirkonnas lageraiet. Kohalikele see ei meeldinud, nad kirjutasid RMK-le ja seejärel istuti laua taha.

"Me ei soovinud näha oma harjumuspäraseid ümbruse metsi kände täis viljapõldudena," põhjendab kohalik elanik Erki Vaikre.

Kolga külje alt kulgeb vana tee kahe naaberküla vahel, praegu on seal kooliõpilaste loodusõpperada, mis tutvustab kohalikke loomi ja taimi. Samas on ka võimalik näha, kuidas metsa võib harvendada nii, et jalutades on endiselt metsa tunne.

"Minu selja taga on samamoodi harvendusraiet teinud RMK. Kuna see mets on ümbruskonna liikumistegevuse poolt hinnatud, siis kogukonna sisendil muudeti lageraie siin harvendusraieks," selgitas Vaikre.

Enne jaanipäeva sõlmisid RMK ja Kolga kogukond kaasamiskokkulepe 20 aastaks, kuidas sealseid riigimetsi majandada. Koduümbruse metsi käsitletakse kõrgendatud avaliku huviga metsadena ning langetamist kooskõlastatakse kohalike inimestega. Kohalikud on rahul - see on esimene taoline kokkulepe Eestis. RMK kutsub ka muude piirkondade inimesi Kolga eeskuju järgima, näiteks käivad läbirääkimised ka Lääne-Harjumaal.

"Meil on läbirääkimisi käimas, näiteks Saku ümbruses, Kiisa ümbruses. Lääne-Harjumaal on neid eelvaliku alasid umbes 5500 hektarit," ütles Lääne-Harjumaa metsaülem Jürgen Kusmin.

RMK hoole all on ligikaudu 30 protsenti kogu Eestimaast, sellel alal asub 45 protsenti Eesti metsadest. Puhkelade ja tiheasustuse ning muidu kohalikele inimestele südamelähedaste metsadena on RMK määratlenud 70 000 hektarit.