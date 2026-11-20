Jõuluturu ametlik avamine toimub reede õhtul, kui ühtlasi süttivad tuled Raekoja platsi jõulupuul. 15-meetrine kuusk saabus Tallinna Lahemaalt Hara külast.

Jõululaupäeval, 24. detsembril kell 12, kuulutab Tallinna linnapea Peeter Raudsepp raekoja aknalt välja jõulurahu.

Tänavu on jõuluturg avatud ka aastavahetusel: avatud on söögi- ja joogikohad, laval näidatakse otseülekannet Vabaduse väljaku kontserdist ja pärast südaööd mängib muusikat DJ.

Jõuluturg on tänavu avatud 6. jaanuarini ja läheb korraldajale maksma ligikaudu pool miljonit eurot. Linn teeb ettevalmistusi, et võtta turu pidamine edaspidi enda peale, kuid tänavu hoolitseb selle eest veel viimased kümmekond aastat turu püsti pannud 5+ Capital.