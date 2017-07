Dotsent: Pence ütleb eestlastele, mida kuulda soovime

48. USA asepresidenti Mike Pence'i kirjeldatakse kodus kui sügavalt konservatiivset poliitikut, eriti rahandus- ja sotsiaalpoliitilistes küsimustes. Asepresidendikandidaadiks saades rõhutas Pence, et on katoliiklane, konservatiiv ja vabariiklane, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsendi Matthew Crandalli sõnul valiti Pence asepresidendiks eelkõige sellepärast, et ta oleks puhver kongressi ja presidendi vahel.

"Kui Trump mõnikord võib-olla ei ole usaldusväärne mõne inimese silmis või kui mõni inimene on skeptiline, siis Pence on see, kes annab kindlustunnet vabariiklaste erakonna sees, samuti valijate seas ja siis samuti nüüd me näeme sama rahvusvahelisel areenil, näiteks liitlaste seas," selgitas Crandall.

Pence on ka ise olnud kongressi liige ning enne asepresidendiks saamist oli ta neli aastat Indiana kuberner. 2002. aastal toetas ta Iraagi vastu sõtta minekut.

Eestlastele ütleb Pence Crandalli arvates seda, mida siin kuulda soovitakse.

"Ütleb, et USA on hea liitlane, et USA on lojaalne ja USA näeb teid ja mõistab teie ohverdusi liitlasena, kui on kaitsekulutused kaks protsenti või sõjaväe osalus Afganistanis," arvas dotsent.

Eestisse saabub Pence pühapäeval ning kohtub visiidi esimesel päeval peaminister Jüri Ratasega. Esmaspäeva hommikul vestleb ta president Kersti Kaljulaidi ning Läti ja Leedu riigipeadega. Samuti külastab ta kaitseväe peastaapi.

Tegemist on USA president Donald Trumpi administratsiooni seni kõige kõrgema esindaja visiidiga Eestisse.