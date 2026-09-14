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ERR Rovaniemis: Euroopa riigid hoiatavad ohtude eest Arktikas

Eesti
Euroopa liidrid Rovaniemis
Euroopa liidrid Rovaniemis Autor/allikas: SCANPIX/EPA/KAISA SIREN
Eesti

Soomes Rovaniemis kohtunud 12 riigi esindajad kutsuvad Euroopa Liitu üles tugevdama oma kohalolekut Arktikas. Üleskutse taga on Venemaa kasvav agressiivsus ning USA presidendi Donald Trumpi avaldused Gröönimaa USA-ga liitmise teemal.

Kuigi Euroopa Liidus on vaid kolm riiki, mille koosseisu kuulub arktilisi alasid, näitab 12 riigi osalemine Rovaniemi tippkohtumisel, et piirkonna tähtsust teadvustatakse nüüdseks laiemalt. Kohal olid ka kõigi kolme Balti riigi esindajad.

Eesti peaministri Kristen Michali sõnul on Eesti kõige põhjapoolsem mittearktiline riik ning piirkonna arengud puudutavad meid otseselt. "Minu sõnum on väga lihtne: Arktika julgeolek on seotud meie julgeolekuga ja seda sõnumit võetakse kindlasti kuulda," ütles Michal.

Kohtumisel ei üritatud n-ö elevanti elutoas enam vältida ega Venemaa ohust ilukõneliselt mööda minna. Osalejatele on selge, et Venemaa ja teatud määral ka aastakümneid oma huvisid esikohale seadnud Hiina agressiivne kohalolek Arktikas ei tule Euroopale kasuks.

Arktika turvalisus tähendab laiemas plaanis seda, et Venemaa ja Hiina tuleb hoida piirkonnast võimalikult kaugel, kuigi päris konkreetseid ideid selle saavutamiseks veel laual pole.

Soome peaminister Petteri Orpo rõhutas kahe autoritaarse riigi koostöö ohtlikkust. "Me näeme, et Venemaa ja Hiina teevad koostööd, mis tugevdab ka Venemaad ja vähendab Ukraina võimalusi. Seepärast peame Venemaaga olema väga karmid, lisama sanktsioone ja ohjeldama varilaevastikku," rääkis Orpo.

Soome valitsusjuht lisas, et Ukraina toetamise kõrval peab aga jätkama dialoogi Pekingiga: "Neil on võimalus mõjutada ka seda, et see mõistusevastane sõda Ukrainas lõppeks."

Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas nentis, et Venemaa on muutnud Arktika riikide ohupilti.

"Venemaa tegevus on kaasa toonud selle, et riigid – nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool, näiteks otseselt Arktikaga seotud Norra ja Island – näevad, et Venemaa ei pea seda enam väga rahumeelseks piirkonnaks ja valmistub suuremate ohtude külvamiseks," lausus Kallas.

Tippkohtumise peamise idee võttis kokku Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz, kelle sõnul peab Euroopa Liit olema Arktikas rohkem ja nähtavamalt kohal, et täiendada NATO jõupingutusi.

Ehkki ühtki siduvat dokumenti Rovaniemis ei allkirjastatud, arvestatakse kohtumisel pakutud ideid Euroopa Liidu uues Arktika-strateegias, mis peaks õige pea vastu võetama.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

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