USA kaitseminister külastab iseseisvuspäeval Ukrainat

Kiiev loodab saada USA-lt surmavat relvastust nagu tanki- ja lennukitõrjerelvad, et tõrjuda tagasi osa Donetski ja Luganski oblastitest okupeerivate separatistide rünnakuid.

Ehkki USA sõjavägi on avaldanud toetust surmava kaitserelvastuse tarnimisele Ukrainale, ei ole president Donald Trump seda veel heaks kiitnud.

Ühendriikide senati relvateenistuste komitee esimees John McCain säutsus kolmapäeval Twitteris, et "kaitseminister Mattise visiit Kiievisse on USA jaoks võimalus korrigeerida Ukraina-poliitikat ja anda surmavat kaitseotstarbelist abi".

Selle asemel oodatakse Mattiselt neljapäevale kavandatud kohtumistel Ukraina kaitseministri Stepan Poltoraki ja presidendi Petro Porošenkoga lubadusi mittesurmava abi jätkamise kohta ning kinnitust Washingtoni seisukohale Ukrainale kuuluva Krimmi poolsaare Venemaa-poolse annekteerimise mittetunnustamisest.

Mattis osaleb ka Ukraina iseseisvuse 26. aastapäeva pidustustel, mis hõlmavad sõjaväeparaadi.

Ukraina valitsus ei ole siiski maha matnud lootusi saada Ühendriikidelt paremaid relvi.

"Oleme Vene agressiooni esimesest päevast saadik kutsunud kõiki maailma riike aitama meid surmava relvastuse kujul. Ainult Leedu on meile seni sellist toetust andnud," ütles Poltorak kolmapäeval Kiievis ajakirjanikele.

"Me ootame jätkuvalt ja oleme valmis surmavat relvastust vastu võtma. See pole meie otsus, vaid kuulub partnerriikidele. Me loodame väga sellisele toetusele," sõnas kaitseminister.

Ukraina konflikt kujutab ennast Venemaa kritiseerimisest hoiduda eelistavale Trumpile väljakutset. Juuli alguses Varssavit külastades kritiseeris USA president küll Venemaad "destabiliseeriva" tegevuse eest Ukrainas, kuid ei ole seni allkirjastanud kaitseministeeriumi soovitusi suurendada kaitserelvastuse näol sõjalist toetust Ukrainale.

Porošenko kõneles esmaspäeval optimistlikult eelseisvatest läbirääkimistest Mattisega. "Olen kindel, et neil läbirääkimistel on oluline väärtus meie riigi kaitsevõime tugevdamise seisukohalt. Sõber, kes on sinuga häda korral, on tõepoolest sõber."