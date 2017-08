Leht: Vene kaardilt kadus Põhja-Korea raketikatsetuse ajal Sahhalini saar

Google Mapsi Venemaa analoogiks peetava Yandex Mapsi kaart ei näidanud ööl vastu teisipäeva Sahhalini saart ei internetiversioonis ega mobiilses rakenduses, vahendas Moscow Times.

Vene meedia märkas kummalist asjaolu Moskva aja järgi kell 2 öösel. Samal ajal saatis Põhja-Korea teele ballistilise raketi, mis lendas üle Jaapanile kuuluva Hokkaido saare.

Ilma Sahhalini saareta Yandex Mapsi kaart oli nähtav teisipäeva hommikuni.

Yandex teatas pressiteates kommentaariks, et saare kadumise näol oli tegu tehnilise probleemiga. "Me oleme selle juba parandanud ning peagi on Sahhalin tagasi," seisis teates.

Põhja-Korea tulistas teisipäeval üle Jaapani ballistilise raketi, teatasid Lõuna-Korea võimuesindajad, Jaapani valitsus ja USA armee.

Jaapani andmetel kukkus rakett merre. Jaapani valitsuse hinnangul on tegemist "äärmiselt tõsise julgeolekuohuga" ning Tokyo soovil kutsuti kokku ÜRO julgeolekunõukogu.

Could you find Sakhalin on a map?



(Hint: If you're using @yandexmaps, the answer is probably no.) https://t.co/jsY5zQfRFS pic.twitter.com/YthCwwSh6O — The Moscow Times (@MoscowTimes) August 29, 2017