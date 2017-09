RIA kommunikatsiooniosakonna juhataja Helen Uldrich ütles ERRile, et väide nagu oleks lahendus juba leitud, ei ole õige.

"Me töötame ühe võimaliku asjaga edasi, mitu asja on laual olnud, aga me ei taha veel väita, et lahendus on olemas," sõnas ta ja lisas, et liigseid lubadusi on veel vara anda.

Rahvusvaheline teadlaste grupp informeeris augusti lõpus RIAt, et nad on avastanud turvariski, mis mõjutab Eestis 750 000 pärast 2014. aasta 16. oktoobrit välja antud ID-kaarti.

Enne 2014. aasta oktoobrit väljastatud ID-kaartidel oli kasutusel teine kiip ning neid see risk ei mõjuta. Samuti ei puuduta see turvarisk mobiil-IDd.

RIA jagab rohkem teavet nädala jooksul välja selgitatu ja riskide maandamiseks tehtu kohta teisipäeval kell 14. Briifingut näitab otseülekandena ka ERR.ee.