Välireklaami keelu ajal tuleks ka Facebookist valimispropaganda kustutada

Politsei selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et poliitik võib oma kandideerimist sotsiaalmeedias propageerida küll, kuid see peab jääma kitsamale ringile ehk Facebooki sõpradele nähtavaks.

Kui kõik saavad vaadata postitust, kus poliitiku näopilt, nimi, kandideerimise number, loosungid, siis on tegu poliitilise välireklaamiga.

"Tuleb hoiduda selle oma suurel seinal kõigile vabalt kättesaadavaks tegemise eest, aga see on väga lihtne ja ei ole mitte midagi problemaatilist ühele kogenud sotsiaalmeedia kasutajale," ütles PPA vanemkorrakaitseametnik Kert Kotkas.

Vabaerakonna esimehe Artur Talviku hinnangul on sotsiaalmeedia käsitlemine avaliku ruumina absurdne.

"Lõpuks võime minna nii kaugele, et ajaleheputkades olevad ajalehe kaanereklaamid on ju ka välireklaam ja kõik nii edasi," lisas ta.

Kohalikel valimistel osaleb peaaegu 12 000 kandidaati ning politsei ei jõua kõikidel postitustel silma peal hoida. Kert Kotka sõnul peaksid poliitikud ise olema korrektsed.

"Täiesti selgelt ei hakka politsei sellepärast kedagi sihilikult skaneerima ja uurima. Me lähtume heast usust, et kõik teevad õiget asja ja tahavad sinna volikogusse ja tahavad seal õiget asja teha. Kui tekivad kaasused, siis reageerime kaasusepõhiselt - see on meie ülesanne," selgitas Kotkas.

Riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel ütles, et poliitilise välisreklaami juhtumeid menetleb politsei, kellel on õigus teha tõlgendusi ja anda soovitusi.

"Tõepoolest, iga kord hinnatakse üle, mis on avalik ruum, mis on see, mida pidada avalikuks poliitiliseks reklaamiks. Siin tõepoolest on politseil õigus neid asju hinnata," kinnitas Vinkel.

Poliitilise välireklaami piirang kehtib 2005. aastast. Artur Talviku hinnangul on aeg seadust muuta.

"Kui nüüd minnakse veel sotsiaalmeedia kallale, siis me läheme totaalsesse absurdi selle olukorraga. Tähtis on mõelda kõikide vahendite peale, kuidas vähendada raha rolli valimistel ja kuidas muuta valimiskampaania sisuliseks," arutles ta.

Vabaerakonna fraktsiooni hinnangul võiks poliitiline välireklaam olla lubatud valimispäevani, kuid piirata tuleks plakatite suurust ja kampaania maksumust. Eelnõu antakse riigikogule üle neljapäeval.