Kaupo Meiel: ütle mulle üks ilus valimisliidu nimi!

Valimisliitudes kajastub kohalik koloriit paremini kui erakondade nimekirjades, sest Keskerakond ja Reformierakond on Keskerakond ja Reformierakond nii Võrus kui Valgas, Tallinnas kui Türil, aga valimisliidud on igas vallas erilised ja ainulaadsed.

Valimisliidu loomisel tuleb rinda pista kahe suure väljakutsega. Esiteks tuleb kokku saada paras punt mõttekaaslasi ja teiseks valida kooslusele kaunis nimi. Võibolla on järjekord isegi vastupidine – kõigepealt nimi ja siis nimekiri. Nii või naa, nimi tuleb välja mõelda ja kõlama panna, et see valijatele õigel ajal meelde tuleks.

See, milline nimi valimisliidule panna, on väga oluline ja tuleb hoolega läbi mõelda. Näiteks vaevalt kipuksid inimesed valima valimisliitu nimega Korruptantide ja Varaste Ühendus. Kuigi, mine tea, võibolla toob ausus isegi parema tulemuse.

Lugesin valimisnimekirjad läbi ja selgus, et ühegi end varasteks ja korruptantide ühenduseks nimetava valimisliidu poolt hääletada ei saa. Tabava ja isegi teravmeelse nimega valimisliite siiski leidub, aga vähem kui turvalise valiku teinuid.

Sageli sisaldab valimisliidu nimi omavalitsusest olenemata kas sõna „meie“ või mingit viidet ühtsusele. Valimistele lähevad vastu Meie Narva, Meie Pandivere, Meie Pärnu, Meie Saaremaa, Meie Tallinn. Mõnel pool pole isegi peetud vajalikuks kohta rõhutada ja esinevad valimisliidud Meie Vald, Meie Inimesed ja Meie Kodu ning Sauel lihtsalt valimisliit Meie.

Igasuguseid ühendusi ja ühisusi on isegi veel rohkem kui „meiesid“, aga põhimõte on selgi juhul rõhutada, et ollakse ja tehakse midagi koos. Ühtsuse rõhutamise pooldajate vaimulend on juba kõrgem kui meie-seltskondadel. Kui näiteks nimed Ühtne Vald, Ühtne Koduvald, Ühine Põltsamaa või Ühine Setomaa on pigem tavalised, siis rohkem sisu peegeldub nimedest nagu valimisliit Ühise Valla Eest, valimisliit Üheskoos Edasi ja valimisliit Ühisjõud.

Eks need nimed natuke nõnda kõlavad nagu oleksid kolhoosi punanurga seinalehelt maha kirjutatud, aga vähemalt kannavad jõulist sõnumit. Ühtsuse rõhutamise kõrgemalt astmelt leiame Lääne-Harju valla valimisliidu Valimisliitude Ühendus. Kahju, et selle valimisliidu nimele veel sõna „meie“ ei lisatud.

Eesti väikesaared tunduvad massakatele ehk mandrirahvale müstiliste kantidena, kus kindlasti põnevate nimedega hiilatakse, aga ei Kihnus ega Ruhnus ei ole liialt jändama ja trikitama hakatud. Valimisliit Parem Kihnu läheb vastamisi ühe üksikkandidaadiga ning valimisliit Ühine Ruhnu kahe üksikkandidaadiga ja kogu lugu.

„Ühiste“ ja „meiede“ kõrval osaleb hulganisti lihtsalt toreda nimega valimisliite. Neil juhtudel on tuntav soov eristuda, jäädes samal ajal koduseks. Mulgi vallast leiame valimisliidu Karksi Mulgid, Võru linnas valimisliidu Võrokene, Pärnumaalt valimisliidu Rannatee ja Setomaalt valimisliidu Iga Nulga Heaks. Eesti kõige kodusema ja kultuursema nimega valimisliit on Lääne-Nigula valla valimisliit Kodune ja Kultuurne Nõva.

Nüüd on kätte jõudnud aeg anda välja preemia kõige kentsakama nimega valimisliidule. Nominendid on valimisliit Metroolinn, valimisliit Mida Lubame – Seda ka Teeme, valimisliit Valga.Eluolu.ee, valimisliit Kiili Arenema – Restart, valimisliit Hääled – rahvusvahelised ja kohalikud hääled Tallinna õitsva tuleviku jaoks, valimisliit Loogiline Pärnumaa, Sauna valimisliit ja Valgamaa Valimisliit Vabaduse Vikerkaar.

Absoluutkategoorias tunnistan siinkohal võitjaks Tartu valla valimisliidu Kohalik Elu, sest see on ainuke nimi, mis hõlmab endas eelolevate valimiste ühte ja ainust mõtet. •

Kõiki Vikerraadio päevakommentaare on võimalik kuulata Vikerraadio päevakommentaaride lehelt.

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.