NATO plaanib tugevdada Balti ja Poola lahingugruppe õhu- ja merejõududega

Eile ja täna Eestis ametlikul visiidil viibinud NATO Euroopa vägede ülemjuhataja asetäitja kindral James Everard ütles, et järgmiseks on NATO-l kavas tugevdada Balti riikides ja Poolas paiknevaid NATO lahingugruppe õhu- ja mereväe elementidega, vahendas kaitseväe peastaap.

"NATO maaväe üksused on siin väga hästi ja kiiresti integreerunud, kuid peame neid tugevdama õhu- ja mereväe elementidega. See on meie järgmine väljakutse nii Baltikumis kui Poolas," ütles kindral Everard Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas paiknevatest NATO lahingugruppidest rääkides.

Kindral Everardi sõnul on eelkõige maa- ja õhujõudude koostöö äärmiselt oluline ning see võimaldaks lahingugruppide heidutus- ja kaitsevõimet veelgi parandada. Tema sõnul ei jää augusti lõpus toimunud Briti hävitajate visiit Eestisse viimaseks ja selliseid koostööharjutusi koos siinse NATO lahingugrupiga kavandatakse veel.

"Minu jaoks oli kõige meeldivam see, et me olime Eesti kolleegidega kõik ühel meelel selles, mida tuleb teha järgmiseks. Olen senise progressiga rahul, aga palju on veel teha," lisas kindral Everard.

NATO Euroopa vägede ülemjuhataja asetäitja kindral James Everard Ämari õhuväebaasis Autor: Kaitseväe peastaap

Eestis kahepäevasel visiidil viibinud kindral Everard kohtus kaitseministeeriumi kantsleri Jonatan Vsevioviga, kaitseväe juhataja kindral Riho Terrasega, külastas Ämari lennubaasi ning asetas pärja Vabadussõjas langenute mälestusehisele. Kindral sai ülevaate regionaalsest julgeolekuolukorrast, NATO lahingugrupi tegevusest Eestis ja Venemaa õppusest Zapad.