"Me alles ehitame seda asja üles, aga tegeleme erahaigla projektiga. Paar keskust on juba olemas, on Hea Une Keskus ja Pea- ja Kaelakirurgia arstid on ka juba kokku kogutud. Aga see on alles algus, selle pinnal me tegeleme erahaigla rajamise plaaniga," ütles Luik ERR-ile.

Luik rääkis, et projekti põhiline eestvedaja on Vallo Veering, kes on tema tema pikaajaline hea tuttav.

"Meil on uskumist, et erameditsiini osakaal tulevikus kasvab Eestis," sõnas Luik.

Luige mitu ametit

Põhiliselt meedias tegutsenud Mart Luik on kätt proovinud ka meelelahutuses, juhtides Rock Cafe-d, ja toidutööstuses, olles ühistu Eesti lihatööstus juhatuse liige. Seejärel siirdus Luik poliitikasse.

"Kui te vaatate ümberringi, siis ettevõtluses on palju selliseid inimesi, kes tegelevad oma karjääri jooksul väga erinevate valdkondadega. Võib-olla, mis on mulle iseloomulik, et ma olen selline ehitaja tüüpi, mulle on väga motiveeriv uutes ettevõtmistes kaasa lüüa," rääkis Luik.

Poliitikasse tulles tegutses ta valimisliidu Tegus Tallinn kampaaniajuhina. Pärast liitumist Edgar Savisaare valimisliiduga lahkus Luik Tegusast Tallinnast ja liitus IRL-i Tallinna meeskonnaga. Luik ütles, et kui ta peaks IRL-i liikmeks astuma, siis toimub see pärast kohalikke valimisi.