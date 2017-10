Valga põhikoolilõpetajad soovivad edasi õppida gümnaasiumis

Enamik põhikoolilõpetajaid soovib edasi õppida gümnaasiumis, hoolimata sellest, et kutsekooliharidusega oskustöölistel on suurem võimalus leida kodukandis tööd. Nii selgus Valgas kevadeni kestvail karjääripäevadel, kus noored saavad gümnaasiumis või kutsekoolis järele proovida erinevaid erialasid.

Valga riigigümnaasiumi noored näitavad põhikooliõpilastele, kuidas valmistada söödavat klaasi ja paberit ning teevad teisi katseid toiduainetega. 60% põhikooli lõpetajaist eelistab põhjalikumalt tutvuda gümnaasiumiga. Kord kuus kuni kevadeni on see võimalus. Paljud noored ei tea veel, kuhu ja kas üldse minna edasi õppima. Valikud sõltuvad pigem hetkehuvist kui õpitaval alal töökoha leidmise perspektiivist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mina tulen gümnaasiumisse eelkõige seepärast, et veel mõelda. Mina pole oma otsuses kindel. Ei taha kolm aastat mitte lihtsalt niisama istuda, vaid end harida. Ja võib-olla siis selle kolme aasta jooksul kujuneb välja mingi ala, mida ma tahaksin õppima minna," ütles Valga põhikooli õpilasesinduse juht Merili Treufeldt.

Karjääripäevade eesmärk on aidata põhikooli noortel valida - kas minna gümnaasiumisse ja sealt edasi kõrgkooli, kutsekooli või hoopis tööle. Juba gümnaasiumis õppivate noorte ja õpetajatega proovitakse läbi tunnetada kõik variandid.

"Kuidas keemia on seotud tavapärase eluga - ehk hakkab neid keemia seeläbi huvitama ja saavad siis edasi õppida keemiat. Või näha keemiat laiemalt, seda on ka elus vaja peaaegu igal alal," lausus Valga gümnaasiumi abiturient Kertu Ilves.

"On nii praktiline osa, kus on käeline tegevus. Kuid on ka teoreetiline osa, kus on loeng ja meeskonantöö. Kõik erinevad variandid. Käib Tartu ülikoolist inimesi loenguid pidamas kui ka meie enda majast on kaasatud nii õpilased kui ka õpetajad," märkis Valga gümnaasiumi direktor Andrus Murumaa.

Valga riigigümnaasiumisse astus tänavu rohkem noori kui eelmisel aastal. Töökuulutusi vaadates aga nähtub, et enamik vabu töökohti on sellised, kus pole haridustase üldse oluline.