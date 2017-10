"Õpetajad veavad autodega (et ei paistaks liiga silma) õpilasi valimisjaokskondadesse. Valimisjaoskonna juht peab häält tõstma, et valijad ei pildistaks oma hääletussedeleid. Tõendatud õige numbri kirjapanemise eest saab 10€," kirjutas Kallas Facebookis.

Kallas ütles ERR-ile, et kuulis juhtumi kohta kohalikult ajakirjanikult ja tema ise selle toimumist fikseerinud ei ole.

"Kohalik ajakirjanik ütles, et [valimis]jaoskonna ülem on olnud juba hüsteerias, kuna inimesed pildistavad oma täidetud hääletussedeleid," lausus Kallas.

Kallas nõustus, et tegemist on tõsiste süüdistustega, aga rõhutas, et ta ei süüdista kedagi konkreetselt. "Ma ei süüdista kedagi, ma väidan, et Narvas on väga palju ebaeetilist käitumist valimiskampaania ajal," lausus ta.

"Ega mina neid rikkumisi fikseerinud ei ole. See on see, mida ma kuulen erinevatest allikatest. Osad on algallikatest tulnud nii, et inimene on ise rääkinud, et temaga on see juhtunud ja teistel puhkudel ma kuulen näiteks kohalikelt ajakirjanikelt, kes on kuskil näinud midagi. Ma ei ole politsei, kellel on avaldused olemas," ütles Kallas.

"Minu postitus on põhjustatud sellest šokist, sest erinevat infot erinevatest kanalitest tuli eile niivõrd palju ja see on nii massiline. Ei ole küsimus selles, et kuskil ühes jaokskonnas keegi pildistas ühte hääletussedelit või, et üks kool järsku käis Narva Vees ekskursioonil. Ei, kõik koolid käivad, kõik klassid, massiliselt," kommenteeris Kallas.

"Tegelikult need bussiekskurisoonid Narva Vette - see on kõik fikseeritud ja Narva vesi ise ka tunnistab, et need toimuvad. Mis seal täpselt ekskursioonide ajal räägitakse, seda ei ole keegi tuvastanud. Küsimus on selles, miks neid ekskursioone tehakse 10. oktoobril, miks ei saa Narva Vees ekskursiooni teha näiteks 20. novembril," lausus Kallas.

"Ma olen näinud ühe kooli direktori kirja lapsevanematele, mis saadeti läbi e-kooli. See kiri on mul olemas. Kasutades kooli ressurssi saadeti lapsevanematele kiri ja paluti tema poolt hääletada," ütles ta.

"Mind kohutavalt häirib see, et tegelikult ei ole võimalik Narvas tuvastada ausalt valimistulemusi. Mul ei ole midagi selle vastu, kui Keskerakond võidab. Mul ei ole maailmavaateliselt või mingit muud põhjust olla Keskerakonna vastu, ma lihtsalt tahan, et need valimised oleksid ausad," sõnas Kallas.

"Kui niimoodi manipuleeritakse häältega, mõjutatakse, kasutatakse admin-ressurssi, oma mõjuvõimu, siis tegelikult ei saa valimistulemusi ausateks nimetada. Me tegelikult ju sel juhul ei tea, kui suur on Keskerakonna toetus Narvas. Need ei ole ausad valimised," ütles ta veel.

Käesolevatel kohalikel valimistel Kristina Kallas ei kandideeri. Kallas ütles, et nõustab valimisliidu Meie Narva esinumbrit Katri Raiki, aga ei kuulu tema kampaaniameeskonda.