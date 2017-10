Pevkur näeb Reformierakonda kuni riigikogu valimisteni opositsioonis

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur eeldab, et parteil ei teki enne järgmisi riigikogu valimisi võimalust Toompeal koalitsioonis kaasa lüüa.

Opositsiooni jäämine on Pevkuri sõnul tingitud peamiselt sellest, et tänane Keskerakonna, IRL-i ja SDE võimuliit vaatab koalitsioonis püsimise nimel oma põhimõtetele läbi sõrmede.

"On selleks kooseluseadus või eelarvepõhimõtted, kõik see on neile okei ja selle nimel ollakse valmis koalitsioonis edasi olema," rääkis Pevkur südaöösel intervjuus Vikerraadiole.

"Fakt on see, et meie oleme opositsioonis ja küsime rahvalt mandaati 2019. aasta valimistel. Läheme riigikogu valimistele püstipäi ja võitma," märkis ta.