16 ühiskonnategelast maalisid oma visiooni tulevikust

Kui tulevane president Ülle Madise maalis tulevikku idüllilise maastikuna, siis perekond Helme EKRE erakonnast esitas näitusele töö, mis mõjub vaat et hoiatavana.

"See on Kazimir Malevitši "Must ruut". Me tuleme modernistlikust ühiskonnast ja läheme tehisaru ühiskonda. Tehisaru on nii kõikvõimas, et ta võtab meilt sisuliselt ära meie eraelu puutumatuse ja jälgib meid 24/7," rääkis kunstnik Mart Helme.

Helle-Moonika ja Mart Helme on kõike koos teinud enam kui 30 aastat ja nii valmis ka nende maal ühiselt.

Helle-Moonika Helme on ainus näitusel osalenutest, kes kunsti lausa õppinud

"Te teate ju ainult meie poliitikupoolt võib-olla, aga minu abikaasa on täitsa väljaõppinud kunstnik," märkis Mart Helme.

"Minu elulugu on lühidalt öeldes selline, et kõigepealt ma tahtsin kunstnikuks saada, siis ma sain muusikuks ja nüüd ma olen poliitik," rääkis Helle-Moonika Helme.

Kuid peamine polnud mitte kunstioskus, nagu tõestas poliitik Rain Epleri teos, vaid sõnum, mida jagada.

Sotsiaalminister Karmen Joller ei salga, et temalgi kunstiannet pole. Vaimsest tervisest ja vanemlusest saab ju maalida ilma selletagi.

"Täpselt samamoodi nagu mina joonistasin lõuendile esimest korda elus, need jooned tulid konarlikud, rabedad, siis ma arvan, et täpselt sama konarlikkus ja rabedus on ka lapsevanematel, eriti alguses. See ei tähenda, et nad oleksid halvad lapsevanemad," rääkis Joller.

Lisaks poliitikutele andsid oma osa ettevõtjad, sportlased ja riigiametnikud. Projekti algatanud noorte sõnul õnnestus näituse eesmärk täielikult.

"Meie eesmärk oli see, et kui need maalid jõuavad siia ja me paneme need üksteise kõrvale seisma, siis me tegelikult näeme, et kõik tahavad seda ilusat, head, ägedat ja värvilist Eesti tulevikku," ütles projekti korraldaja Otto Samuel Kahar.

"Peaks lihtsalt mõtlemagi selle peale, et me kõik soovime sama asja ja liigume selle poole," lisas ta.

Näitus on pühapäevast alates nähtaval Tallinnas Fahle galeriitänaval ning liigub sealt esmalt Solarise ja seejärel Ülemiste keskusesse.

Kõik tööd lähevad ka oksjonile, millest saadud tulu annetatakse SOS lastekülale.