Koolivaheaja pakettreisid ja spaapuhkus lähevad kui soojad saiad

Tänavu sügisel on koolivaheaja reisid nõutumad kui aasta tagasi, ka kodumaised spaad on vaheajaks praktiliselt välja müüdud.

Ehkki sügisene koolivaheaeg kestab vaid nädala ning algab kõigest poolteist kuud pärast kooliaasta algust, on perepuhkusele sõitmine sel ajal siiski väga populaarne.

Laupäeval algavaks koolivaheajaks on kodumaised spaad välja müüdud.

Rakveres asuv Aqva spaakeskus on 21.-29. oktoobrini vältavaks koolivaheajaks 95 protsendi ulatuses ette broneeritud. Seejuures peretoad on kõik välja müüdud, üksikuteks päevadeks on saada veel vaid mõned kahesed toad.

"Huvi on sama suur, kui eelmisel aastal koolivaheajal, ehk siis ka eelmisel aastal oli koolivaheaja nädala täituvus 96 protsenti," ütles Aqca Hotels OÜ müügijuht Tiina Andresson ERR-ile.

Keskmiselt veedavad puhkajad Rakvere spaas 1,4 päeva.

Spaa lubab aga basseinidesse ära mahutada ka need, kes öömajale ei enam ei saa.

Ka Pärnus asuv Estonia Spa, mis pakub majutust kahes hotellis, on vaheajal mitmeks päevaks täiesti välja müüdud. Mõlemas hotellis leidub üksikuid kaheseid tube vaid mõneks päevaks.

Ka Estonia spaakeskus lubab, et veekeskusest ei jäeta välja neid, kellele majutust ei jagu.

Massiliselt lõunasse

Erilise huvitõusu on teinud aga sügisvaheaja pakettreisid.

Estraveli turundusdirektori Airi Ilisson-Cruzi sõnul on nad reisipakette müüdud tänavu lausa 60 protsenti enam kui mullu.

"Eesti reisikorraldajatel on algava koolivaheaja pakettreisid pea täiesti välja müüdud. Hetkel on saadaval vaid üksikud kohad 26. oktoobril väljuvale reisile Iisraeli, kuid sellelt naasmine jääb juba koolinädala sisse," ütles Ilisson-Cruz.

Kuna suvi oli tänavu jahe ja vihmane, eelistatakse puhkamiseks just soojemaid sihtkohti, kuid valikut mõjutavad lisaks kliimale ka muud tegurid, näiteks mugavad lennuühendused ja soodsa hinnaga lennupakkumised, samuti hinna ja kvaliteedi suhe sihtkohas kohapeal.

Pakettreiside populaarsemad sihtkohad on Küpros, Türgi, Kreeka saared, Kanaari saared ja Egiptus, nagu ka möödunud sügisel.

"Kõikidesse nendesse sihtkohtadesse sõidab sel aastal koolivaheajal puhkama rohkem inimesi, kui eelmise aasta sügisvaheajal," täpsustas Ilisson-Cruz.

Koolivaheajaks ostetud pakettreis maksab keskmiselt 810 eurot inimese kohta.

Näiteks Kanaari saarte pakettreisi puhul on keskmine hind reisija kohta 885 eurot. Kõige soodsam sihtkoht on aga Türgi, kuhu broneeritud paketid maksavad keskmiselt 599 eurot.

Kokkuvõtlikult on reisijate hulk sel vaheajal kasvanud mullusega võrreldes kümnendiku - ohtralt ostetakse ka lennupileteid ja hotellimajutust.

"Linnapuhkuse sihtkohtadest on kasvanud Berliini populaarsus, kuhu on juurde tulnud soodsaid lennuühendusi. Estraveli klientide hulgas on populaarne ka USA külastamine, kus on põnevaid tegevusi nii suurlinnades kui rahvus- ja teemaparkides.

Kui lennupileteid ostetakse pigem viimasel hetkel - nt veerand sügisvaheaja lennupiletitest osteti alles septembris -, siis pakettreisid ostetakse sageli juba maikuus ära, sest hinnad lähevad kohtade vähenedes üles.