Ühistupank ja Tallinna TV: Aas on koalitsiooni nimel valmis kompromissideks

Konsultatsioonid Tallinnas võimu jagamiseks on lõppenud. Järgmise nädala esimeses pooles tuleb Keskerakonna Tallinna nõukogul otsustada, kas, keda ja millistel tingimustel koalitsiooni kaasata. Seni üksi pealinna valitsenud Keskerakond on linnapeakandidaat Taavi Aasa sõnul valmis tegema tulevasele koostööpartnerile järeleandmisi ka seni tabuteemadeks peetud küsimustes.

Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas peab rahulikku nädalavahetust oma Põltsamaa kodus. Seni pealinnas üksi valitsenud Keskerakonna konsultatsioonid võimu jagamiseks lõppesid kolmapäeval, kui kohtuti EKRE ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga, vahendab "Aktuaalne kaamera".

Kuivõrd Reformierakond ning IRL ei soovinud kohtuda ja Edgar Savisaarega Keskerakond ise kostööd teha ei taha, tuleb erakonna Tallinna nõukogul langetada valik, kas jätkata ainuvalitsemist või loovutada suur tükk võimu tulevasele partnerile.

"Ideoloogiliselt oleme me lähemal kindlasti Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale, aga samas meil oli ka päris töine kohtumine EKRE-ga. Nii et kindlasti on võimalik ka nendega edasi mina," ütles Aas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liige Rainer Vakra kinnitab, et kui sotsid kutsutakse koalitsiooni, siis sinna minnakse kindla eesmärgiga muuta Tallinna juhtimist. Kuid koalitsiooni minekuks on sotsidel kaks tingimust.

"Esiteks, kõik otsused peavad sündima konsensuslikult, ehk et mõlemal partneril peab olema vetoõigus. Ja teine on loomulikult see, et kui peaksid koalitsioonikõnelused algama, siis kõik teemad on laual. Võetakse puhas valge leht ja vaadatakse üheskoos, kuidas Tallinna elu paremaks muuta," teatas Vakra.

Vakra aga nimetab, et Keskerakond ei ole siiski kedagi veel koalitsiooni kutsunud.

"Ma ütlen veelkord, et kõige olulisem muutuja siin ongi nende enda soov, kas nad tõepoolest tunnevad ja saavad aru, et pealinnas peavad asjad muutuma. Seda nii juhtimisalaselt kui ka sisuliselt. Nii et ma usun, et pall on nende käes," ütles Vakra.

Keskerakond on Taavi Aasa sõnul valmis tegema järeleandmisi ka küsimustes, mida seni on peetud pühaks ja puutumatuks.

"Ühistupank või Tallinna Televisioon või üldse meedia. Loomulikult nende asjade juures me peame ka teiste erakondade mõtetega arvestama," nimetas Aas teemasid, mida on valmis arutama. "Kindlasti tuleb arvestada sellega, et mõlemal koalitsioonipartneril peab olema võrdselt hea olla. Mingisugust teerulli loomulikult teha ei saa."