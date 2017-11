Läänemaal peeti Soome rahvuslinnu auks vaatluspäeva

Matsalu piirkonnas peatuvad teiste seas igal aastal ka Soomes pesitsevad laululuiged, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks on Matsalu laht populaarne sihtkoht Soome ornitoloogiaturistide seas.

"Praegu on Soome juubeliaasta ja Eestis on korraldatud igasuguseid üritusi, on olnud kontserte, näitusi ja teisi asju, aga loodusega eriti midagi ei ole olnud. Siit tekkis mõte, et võiks teha midagi looduses. Ma mõtlesin, et Matsalu oleks hea koht sellepärast, et siin juba käib palju soomlasi, et see on soomlastele tuttav koht ja see seob soomlasi-eestlasi," selgitas The Baltic Guide peatoimetaja, linnuvaatleja Mikko Virta.

6. detsembril möödub 100 aastat Soome iseseisvumisest.