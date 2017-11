Erivajadustega laste vanemad koguvad allkirju, kuna ei pea õigeks, et nende laste õpetamise üle hakkavad riigi asemel otsustama omavalitsused. Vanemad kardavad, et nende laste hariduse saamise võimalus hakkab sõltuma sellest, kui võimekasse omavalitsusse nad sündinud on.

"See on väike poliitiline rühmitus, mis mõtlen iseseisvast Ingerimaast ning Moskva söötmise lõpetamisest," lisas Kokko. "Mõned mängivad indiaanlasi, teised mängivad ingerlasi."

"Meil Peterburis on selliseid natuke kummalisi täiskasvanuid, kes mängivad Ingerimaad. Nad on kõik venelased või neil on mingi muu taust, kuid soome tausta neil ei ole üldse," rõhutas Kokko.

Ingerisoomlased ehk ingerlased on 17. sajandist alates Soomest Ingerimaale rännanud luteriusuliste soomlaste järeltulijad, kes elavad praegu lisaks Venemaale Soomes, Eestis ja Rootsis. Ingerimaa põlisrahvasteks on läänemeresoome hõimud vadjalased ja isurid.

Seega on võimalik, et isikutele esitatakse süüdistus terrorismis, mis Venemaal võib tuua kaasa väga pika vanglakaristuse.

Peterburi uudisteportaal Fontanka kirjutab, et Venemaa politsei väitel leidsid võimuesindajad kinnipeetute käest tulirelva, granaadi ja süütepudeleid. Politsei kahtlustab nüüd, et isikutel oli kavas neid esemeid ametnike või võimuesindajate vastu kasutada.

