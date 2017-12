Aasta hiiesõbra tiitli sai Eha Metsallik

Tunnustatud hiiesõbralikud ettevõtmised olid näiteks hiite kuvavõistluse toetamine ja pühapaikade pärimuste hoidmine, talletamine ning tutvustamine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aasta hiiesõbraks pärjati mesinik ja metsanaine Eha Metsallik. Metsalliku algatusel toodi sel suvel Raplamaal Paluküla Hiiemäe nõlval inimesteni muusikaline suveetendus "Vabaduse metsa vaikuses", mis oli pühendatud esivanematele ja nende mälestuse hoidmisele. Lisaks hiiesõbrale peab Metsallik end põlisrahva ja metsa sõbraks.

"Me ei pea ainult minevikus elama, et meil ju kõik on alles veel, kuigi palju on meie loodust veel alles ja see loodus õpetab ja loodus kõnetab. Mind on näiteks mesilased õpetanud loodusraamatut lugema, et mesilased on need teejuhid. Ma olen 40 aastat käinud nagu haige jänes - vaatan mida nad korjavad ja see õpetabki. Lõpuks panedki selle pusle kokku kogu sellest tasakaalus loodusest ja kui vajalik see meile on ja kas me jätame oma lastele ja mesilastele ja lastelastele seda loodust, kas me jätame oma maad?" ütles Metsallik.