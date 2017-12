Fotod: eriväelased lihvisid vaenlase neutraliseerimise oskusi

Nädal aega kestnud õppusel harjutati vastase neutraliseerimist ja erinevat objektide hõivamist nii päevasel kui ka öisel ajal võimalikult realistlikes olukordades. Õppuse põhirõhk oli seekord erinevate üksuste koostegevuse harjutamisel, teatas kaitseväe peastaap.

Erioperatsioonide väejuhatuse ülema kolonel Riho Ühtegi sõnul on sellised harjutused väikeriigile nagu Eesti väga olulised, kus erinevate asutuste eriüksused on väikesed ja neid on vähe. "Seetõttu on väga tähtis, et keeruliste olukordade lahendamisel suudetakse jõud ühendada ja seda osatakse teha igapäevastest teenistuslikest eripäradest sõltumata," ütles kolonel Ühtegi.

Lõppenud õppus Shadow 17 on tegelikult vaid üks harjutus pikemast seeriast, kus kaitseväe erioperatsioonide võitlejad lihvivad koostegutsemist oma siseriiklike- ja välispartneritega.

Erioperatsioonide väejuhatusel on oluline osa Eesti iseseisvas kaitsevõimes ning tema peamine ülesanne Eesti riigikaitses on tavatu sõjapidamise läbiviimine ja sõjalise toetuse pakkumine teistele struktuuridele.