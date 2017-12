Kuressaare koolidirektor tervitab igal hommikul isiklikult kõiki õpilasi

Vanalinna koolis õpib 360 last. Esimesed varased õpilased saabuvad kooli juba hommikul kell 7.45, mil esimese tunni alguseni on veel pool tundi. Kõik õpilased saavad vääriliselt koolipäevaks vastu võetud. Nimelt on selles koolis traditsioon, et direktor tervitab hommikul kõiki koolitulijaid isiklikult, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Direktor Tõnu Erin ütles, et kuna ta ise koolitunde ei anna, siis näeb õpilasi vähemalt hommikul ukse juures, mitte ainult koridoris.

Sellel traditsioonil on siiski ka teine ehk kasvatuslik pool. Kuigi kell on juba tundi helisenud, seisab direktor ikka veel ukse juures. Nimelt märgib direktor isiklikult üles ka kõik hilinejad.

"Hilinejaid on ja mõned on kogemata, aga mõned on sellised, keda ma olen enne ka näinud hilinemas ja nad jätkavad traditsiooni. Panen siis e-kooli kirja need, kes hiljaks jäid. Ja kui on neid hilinemisi rohkem, siis me hakkame vestlema juba natuke pikemalt," selgitas Erin.