Tüür: Putini seekordne pressikonverents oli tavapärasest agressiivsem

Putin ütles pressikonverentsil Ukraina ajakirjaniku küsimusele vastates, et venelased ja ukrainlased on tegelikult üks rahvas. Tüüri sõnul oli Ukraina teema pressikonverentsil üks teravamaid küsimusi.

"Tõepoolest, see pressikonverents oli tavapärasest aktiivsem, ma ütleks isegi agressiivsem ja teravaid küsimusi oli palju. Ukraina oma oli üks teravamaid ja näha oli, et see Putinit puudutas päris sügavalt," rääkis Tüür "Aktuaalsele kaamerale".

"Ja siis ta hakkas pikalt ja põhjalikult seletama sellest, kuidas Vene ja Ukraina rahvas on tegelikult üks ja sama, nad on lihtsalt kunstlikult lõhestatud kaheks riigiks ja selles kunstlikult loodud Ukrainas on kõik halvasti, alates sellest - nagu ta rõhutas - ebaseaduslikust riigipöördest kuni praeguse presidendi Petro Porošenko ja teda vastustava Mihheil Saakašvili tegevuseni välja. See oli väga selge sõnum nn Russkii Mir ideoloogia järgijatele, et juhul kui te olete koos Venemaaga, on kõik hästi, aga kui olete meist eraldi, siis on teil kõik halvasti," lisas Tüür.

Oma vastuses Ksenja Sobtšakile teatas Putin, et tänased opositsioonikandidaadid ei peagi presidendivalimistel võrdse kohtlemise osaliseks saama, kuna neil pole positiivset ja selget programmi.

Tüür selgitas, et Putin ja tema selja taga olev meeskond on pikki aastaid põhjalikult töötanud selle nimel, et keegi alternatiivse, positiivse programmiga inimene ei saakski olla nähtav opositsiooni hulgas.

"Seetõttu on opositsioon valinud endale selle niši, mis neile on jäetud ehk siis olla millegi vastu. Näiteks nagu Aleksei Navalnõi on otsustanud korruptsioonivastase võitluse käilakuju. Aga vastutegutsejaid, tänavatele inimeste kogujaid on võimudel väga lihtne marginaliseerida, näidata neid kui tühiseid tegelasi, kellel ei olegi midagi oma riigi ja rahva arenguks öelda," rääkis ekspert.

Vastuses USA ajakirjanikele rõhutas Putin, et Donald Trump tahaks tegelikult suhelda Venemaaga palju rohkem kui tal lastakse. Tüüri hinnangul ei olnud see sõnum niivõrd toetusavaldus Trumpile, kuivõrd pigem Trumpi opositsiooni mahategemise avaldus.

"Selle sõnum oli lihtne - näete, ka Ameerikas opositsioon tegeleb oma riigi ja rahva nõrgestamisega," märkis Tüür.