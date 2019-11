"Didi on üks meie investoreist, seega meil on olnud mõningaid läbirääkimisi [SoftBankiga]," ütles Bolti kaasasutaja ja juht Markus Villig Web Summitil, kirjutab väljaanne Sifted.

Bolt kinnitas, et läbirääkimisi on peetud, kuid need ei ole praeguseks kuhugi jõudnud. "Bolt on minevikus tõepoolest Softbankiga läbirääkimisi pidanud, aga hetkel ei pea," ütles Bolti kommunikatsioonijuht Karin Kase. "Kiiresti kasvava ettevõttena suhtleb Bolt pidevalt erinevate võimalike investoritega. Paraku ei saa me investorläbirääkimiste sisu avalikult kommenteerida."

Jaapani SoftBanki Vision Fund on investeerinud mitmetesse tuntud IT-firmadesse. Muu hulgas kuulub fondile osalus Hiina transpordifirmas Didi Chuxing, transpordifirmas Uber, e-poes Alibaba, ja paljudes teistes. Ka oli SoftBank suurinvestoriks kinnisvara idufirmas WeWork, mille väärtuseks hinnati aasta alguses ligi 50 miljardit dollarit, mis on praeguseks sulanud sisuliselt olematuks.

Eesti päritolu transporditeenuse ettevõte Bolt, mis varem kandis nime Taxify, on kuuel korral kaasanud kapitali kokku 244 miljonit eurot. Ettevõte tegutseb üle maailma, kuid peamiselt Euroopas ja Aafrikas. Ettevõtte omanike hulgas on Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital ja Transferwise'i kaasasutaja Taavet Hinrikus.

Bolt on Eesti äriregistris ja selle juriidilise keha nimi on Bolt Technology OÜ. Ettevõtte möödunud aasta majandusaasta aruande alusel teenis ettevõte 79,7 miljoni euro suuruse käibe juures 60,6 miljonit eurot kahjumit.