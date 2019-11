Prantsusmaa karmistab immigratsioonipoliitikat

Peaministri sõnul on plaanis kiirendada varjupaigataotluste läbivaatamist ja piirata tervishoiu kättesaadavust äsja riiki saabunud varjupaigataotlejaile. Samuti piiratakse töölubade väljaandmist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Varjupaigataotluste arv tõusis mullu Prantsusmaal uue rekordini ehk 122 740 taotluseni.

Peaministri sõnul kaasneb immigratsiooni piiramisega hädaliste aitamine kriisipiirkondades.

"Meie immigratsioonipoliitika peab eeskätt arvesse võtma rahutusi maailmas. Prantsusmaa ei ole saar. See on Prantsusmaa huvides, see käib kokku Prantsusmaa tulevikuvaatega. Prantsusmaa peab panustama varandusliku ebavõrdsuse vähendamisse ja ehitama teid rahule ning arengule," ütles Philippe.