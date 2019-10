Valitsus: oleme Itaaliaga solidaarsed teisiti, kui pagulasi vastu võttes

"Lähtume immigrantide vastuvõtul vabatahtlikkusest," ütles Ratas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil ja viitas, et Itaalia ise on lisaks inimeste vastvõtmisele rääkinud ka Euroopa Liidu liikmesriikide panustamisesest EL-i välispiiride valvamisse.

"Lähtume hetkel sellest positsioonist, mis me oleme koalitsioonis vastu võtnud, aga see kehtis ka eelmise koalitsiooni puhul, minu teada oli see nii ka üle-eelmise puhul," rääkis peaminister, lisades, et selleks on vastuvõtva riigi nõusolek. "Itaalia on rääkinud lisaks vastvõtmisele ka liikmesriikide panustamisesest Euroopa Liidu välispiiride kaitsmisele," lisas Ratas. "Kindlasti me lähtume vabatahtlikkuse printsiibist, ja hetkel me pole teinud ühtegi otsust, et võtame vastu vabatahtlikkuse alusel," rõhutas Ratas.

Ratas meenutas ka Eesti panust Euroopa Liidu loodud rände algpõhjustega tegelemiseks loodud Aafrika usaldusfondi, kuhu Eesti on maksnud 1,45 miljonit eurot.

Helme tõi välja Prantsusmaa esindaja sõnad viimaselt EL-i sise- ja justiitsnõukogult, kes olevat öelnud, et Pariis mõistab, et ränne on ka sisepoliitiline küsimus ning ei soovi, et see hakkaks lõhkuma Euroopa Liidu ühtsust. Seepärast tervitab Prantsusmaa iga solidaarsuse ilmingut, ka neid, mis ilmutavad ennast muul moel kui pagulaste vastuvõtmine, rääkis Helme. "Ütlesin, et meie oleme valmis panustama muul moel, tehnilise abiga, inimabiga ja muu abiga, ekspertiisiga, et aidata selle küsimuse lahendamisele kaasa," rääkis siseminister.

"Me mõistame nende riikide muret, aga me kindlasti ei ühine ümberjaotamisega," rõhutas Helme.

Rände teema on tõusnud uuesti Euroopa Liidus tähelepanu alla, kuna Malta, Itaalia Prantsusmaa ja Saksamaa kutsusid septembris teisi riike võtma vabatahtlikult vastu Maltale ja Itaaliasse saabunud immigrante. Sel nädalal Luksemburgis toimunud sise- ja justiitsministrite kohtumisel oli küsimus üleval, kuid Helme sõnul olevat ainult Portugal, Luksembur ja Iirimaa olnud nõus migrante vabatahtlikult vastu võtma.