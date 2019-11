Meedia: New Yorgi eksmeer Bloomberg valmistub Valgesse Majja pürgima

Endine New Yorgi linnapea Michael Bloomberg valmistub liituma heitlusega demokraatide kandidaadi kohale 2020. aasta USA presidendivalimistel, vahendas neljapäeval Ühendriikide meedia.

77-aastane Bloomberg peaks sel nädalal esitama vajalikud dokumendid vähemalt ühes osariigis ja kuulutama end kandidaadiks, teatasid mitmed väljaanded, teiste seas The New York Times.

Miljardär Bloomberg kinnitas märtsis, et ei kavatse kandideerida, kuid on juba nädalaid mänginud mõttega, et võib siiski Valgesse Majja pürgida, lausus tema nõunik, kelle sõnul ei ole eksmeer lõplikku otsust veel teinud.

Samas on ta saatnud oma meeskonna liikmeid Alabamasse koguma vajalikke allkirju, et registreerida end osariigi eelvalimisteks enne reedel kukkuvat tähtaega.

Tegemist on selge märgiga, et pikalt võimalikuks presidendikandidaadiks peetud Bloomberg valmistub võitlema võimaluse eest astuda valimistel vastu president Donald Trumpile.

Üks USA rikkamaid inimesi Bloomberg juhtis New Yorki 2001. kuni 2013. aastani. Ta on aastate jooksul kuulunud vaheldumisi nii demokraatlikku kui vabariiklikku parteisse ning olnud linnapea ka sõltumatuna.

Bloombergi peetakse Wall Streetile lähedalseisvaks tsentristiks, kes peab kaht demokraatide soosikut – Elizabeth Warrenit ja Bernie Sandersit – liiga vasakpoolseteks.

"Ta arvab, et Joe Biden on nõrk ning Sanders ja Warren ei saa võita," kirjutas New York Post, viidates Bloombergi plaanidega tuttavale allikale.

Tema liitumine täiendaks niigi rohkearvulist nimekirja Valgesse Majja pürgivatest demokraatidest. Praeguse seisuga taotleb erakonna nominatsiooni 17 kandidaati.