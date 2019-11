Pärast seda, kui suurärimees Michael Bloomberg kinnitas pürgimisest Demokraatliku Partei presidendikandidaadiks, teatas talle kuuluv ja tema nime kandev uudisteagentuur Bloomberg, et peatab nii kandidaat Bloombergi kui ka tema rivaalidest demokraatide kohta uurivate artiklite avaldamise. Otsus on pälvinud USA meedias teravat kriitikat.

Otsusest teatas Bloombergi 2700 ajakirjanikule ja analüütikule peatoimetaja John Micklethwaiti kiri, vahendasid Guardian, CNBC ja Wall Street Journal.

"Pole mõtet hakata väitma, et selle presidendikampaania kajastamine saab olema lihtne toimetusele, mis on ehitanud oma reputatsiooni osaliselt üles sellele, et me endast ei kirjuta," selgitas peatoimetaja.

Micklethwaiti sõnul kajastatakse endiselt arvamusküsitlusi, avalikke poliitilisi plaane ning seda, kuidas Michael Bloombergi kampaanial läheb. Samas aga ei tehta uurivaid uudislugusid kandidaat Bloombergi või mõne teise demokraatide kandidaadiks pürgiva poliitiku kohta. Trumpi administratsiooni tegemiste kajastamist jätkatakse ka uurivate ajakirjanike poolt.

Kui mõni muu mainekas väljaanne teeb uuriva loo kandidaat Bloombergi või teise demokraadist kandidaadi kohta, siis neid uudiseid kajastatakse samuti, kinnitas Micklethwait. "Bloomberg News on nende konfliktide silmitsi olnud ka varem ning tõestanud oma iseseisvust," lisas ta.

Bloomberg L.P. alustas uudisteteenistusega aastal 1990, et pakkuda finantsinformatsiooni tellivatele klientidele lisaväärtust. Praeguseks on Bloombergil oma telekanal, raadiojaam ja uudisteportaal.

Micklethwaiti teade Bloombergi ajakirjanikele tõi kaasa kriitika, sealhulgas endiste Bloombergi töötajate poolt. Muuhulgas meenutati ka seda, et 2016. aastal, kui Michael Bloomberg samuti kaalus kandideerimist, pani ameti maha poliitikauudiste juht Kathy Kiely, kes teatas, et ei tunne, et tal oleks võimalik oma tööd teha ilma, et ka kandidaat Bloombergi vajadusel agressiivselt käsitleb.

Kiely juhtis nüüd tähelepanu sellele, et niisugune otsus taandab Bloombergi ajakirjanikud niivõrd olulises küsimuses stenografistideks, mis omakorda tähendab, et lugejad hakkavad süvitsi minevat poliitilist analüüsi otsima mujalt.

Bloomberg Businessweeki endine toimetaja Megan Murphy nimetas oma kunagise tööandja otsust jahmatavaks ja lisas, et Bloombergi ajakirjanikud väärivad sellisest kohtlemisest paremat.