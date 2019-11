Bloomberg registreeris end Arkansas' eelvalimiste kandidaadiks

Ärimagnaadist endine New Yorgi linnapea Michael Bloomberg astus teisipäeval järjekordse sammu presidendiks pürgimise poole, täites 3. märtsil Arkansas' osariigi demokraatide eelvalimistel kandideerimiseks vajalikud dokumendid.

"Esitasin Arkansas's ametlikult dokumendid demokraatide eelvalimistel osalemiseks," kirjutas Bloomberg (77) Twitteris ja lisas postitusele foto endast osariigi pealinnas Little Rockis dokumente esitamas.

"Me peame Trumpi alistama, ta on meid igal sammul alt vedanud," lausus New Yorgi eksmeer.

Bloomberg ei ole presidendiks kandideerimise soovist ametlikult teatanud, aga eelmisel nädalal seadis ta end üles Alabama osariigi eelvalimisteks.

"Mike tahtis minna isiklikult kohale dokumente esitama," lausus Bloombergi pressiesindaja Jason Schechter New York Timesile. "Kui ta kandideerib, kavatseb ta minna osariikidesse, kuhu demokraadid eelvalimiste ajal kunagi ei lähe. Me alustame seda täna Arkansas'st," sõnas ta.

Bloomberg on öelnud, et demokraatide presidendikandidaatide hulgas ei ole kedagi, kes suudaks saada jagu praegusest presidendist Donald Trumpist.

Bloomberg kavatseb jätta vahele esimeste osariikide eelvalimised ning keskenduda superteisipäeva osariikidele, mille hulgas on ka Arkansas ja Alabama.

Aastatel 2001-2013 New Yorgi linnapeana töötanud Bloomberg on oma erakondlikku kuuluvust korduvalt muutnud. Enne 2001. aastal edukalt New Yorgi linnapeaks kandideerimist lahkus ta Demokraatlikust Parteist ja liitus Vabariikliku Parteiga. Kuus aastat hiljem lahkus ta vabariiklaste ridadest ja jätkas sõltumatuna.

Ekspertide sõnul kahjustaks Bloombergi kandidatuur eelkõige tsentristlike vaadetega endist asepresidenti Joe Bidenit, kes on soosik demokraatide presidendikandidaadi kohale. Väidetavalt muretseb Bloomberg, et senaatorid Bernie Sanders ja Elizabeth Warren on Trumpi alistamiseks liiga vasakpoolsed.

Trump prognoosis eelmisel nädalal, et Bloomberg kahjustaks presidendikandidaadiks pürgides Bidenit, ja lisas, et pole kedagi, kellega talle meeldiks rohkem konkureerida kui "väikse Michaeliga".