Vaatlejad: Süüria loodeosas hukkus Vene õhurünnakutes seitse inimest

Süüria loodeosas sai pühapäeval režiimi liitlase Venemaa õhurünnakutes surma seitse tsiviilisikut, nende seas kolm last, teatasid vaatlejad.

Õhurünnakud korraldati pühasõdalaste käes olevas Idlibi provintsis ja need tabasid Kafr Ruma küla, teatas vabaühenduse Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse direktor Rami Abdel Rahman.

Tema sõnul sai veel kaheksa inimest õhulöökides vigastada.

See on Vene sõjalennukite kolmas õhulöökide laine kaheksa päeva jooksul.

Idlibis elab umbes kolm miljonit inimest, kellest paljud on sisepagulased mujalt Süüriast. Provints on praegu varem islamiäärmusliku Al-Qaedaga seotud relvarühmituse Hayat Tahrir al-Sham (HTS) kontrolli all.

Süüria režiimiväed alustasid aprillis õhurünnakuid Idlibile, millele järgnes mõni kuu hiljem maavägede pealetung. Sestsaadik on piirkonnas hukkunud umbes 1000 ja kodudest põgenenud 400 000 tsiviilisikut.

Augustis teatas Venemaa relvarahust Idlibis, millega peatus valitsusvägede pealetung regioonis.

Süüria president Bashar al-Assad ütles oktoobris, et Idlib on viimane rinne kõdusõjas, nimetades seal kehtivat relvarahu ajutiseks.

Süüria konflikt puhkes 2011. aasta märtsis ning on nõudnud umbes 370 000 inimelu.