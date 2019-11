USA relvajõudude ülem: Süüriasse jääb umbes 500 sõdurit

"See jääb alla 1000, selles pole kahtlust," ütles Ühendriikide staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley telekanali ABC saates. "Ilmselt kuhugi 500-600 vahele."

President Donald Trumpi 6. oktoobri teadaanne USA vägede Põhja-Süüriast äratoomisest andis Türgile võimaluse alustada sõjalist pealetungi kurdi vägedele piirkonnas. Ühendriikide kaitseministeerium teatas mõni päev hiljem, et Põhja-Süüriast taanduvad sõdurid lahkuvad riigist sootuks.

Sestsaadik on USA juhtkond otsuse osaliselt tagasi pööranud ja Trump on kiitnud heaks Süüria idaosas Deir Ezzori provintsis kurdide valduses asuvaid naftavälju turvava 200-mehelise väekontingendi tugevdamise lisasõdurite ja tankidega.

Milley, kes on juhtinud Ühendriikide sõdureid Afganistanis ja Iraagis, ütles ABC-le, et sõdurite Süüriasse jäämine on tähtis seni, kuni äärmusrühmitus Islamiriik (IS) riigis tegutseb.

"Piirkonnas on endiselt ISIS-e võitlejaid," lausus ta IS-i teist nimekuju kasutades. "Ilma surve ja tähelepanu hoidmiseta sellel rühmitusel, on ISIS-e taastärkamise võimalus vägagi reaalne."

Vastates küsimusele IS-i liidri Abu Bakr al-Baghdadi tapmisest USA eriüksuslaste operatsiooni käigus, ütles Staabiülemate ühendkomitee esimees, et sellel on rühmitusele pärssiv mõju.

Ühendriikidel on Milley sõnul oluline hulk infot Baghdadi järeltulija Abu Ibrahim al-Hashimi kohta.

"Kui võimalused avanevad, püüame teda tabada," lisas ta.

Afganistanist rääkides ütles USA kõrgeim sõjaväelane, et juba 18 aastat riigis paiknevad USA väed jäävad sinna veel mõneks aastaks.