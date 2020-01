Putin saabus ootamatult Damaskusesse läbirääkimistele Assadiga

See on Putini esimene Damaskuse-visiit üheksa aastat kestnud Süüria sõja jooksul.

"Vene president Vladimir Putin saabus Damaskusesse visiidile, mille ajal kohtus ta Vene vägede peakorteris president Assadiga," ütles Süüria presidendiamet avalduses.

"Lennujaamast sõitis Putin mööda Damaskuse tänavaid Süürias paiknevate Vene vägede komandopunkti," ütles Peskov.

"Komandopunktis kohtus temaga Süüria president Bashar al-Assad," lisas ta. "Kaks riigipead kuulasid ära sõjaväelaste ettekanded asjade seisust riigi eri osades."

Hiljem leidsid aset Vene ja Süüria delegatsiooni läbirääkimised. "Assadiga suheldes märkis Putin, et praegu võib veendunult nentida, et Süüria riikluse ja riigi terviklikkuse taastamisel on läbitud tohutu maa," sõnas pressisekretär.

Ta ütles: "Putin märkis samuti, et Damaskuse tänavatel võib palja silmaga märgata rahumeelse elu taastumist."

Peskov mainis, et Assad tänas Putinit külaskäigu eest.

"Süüria president väljendas tunnustust Vene abi eest ja Vene sõjaväelastele võitluse eest terroristidega ja Süüria rahumeelse elu taastamise eest. Assad õnnitles niisamuti soojalt Putinit ja kogu Vene rahvast Kristuse sündimise püha puhul," lisas Peskov.

Pressisekretär märkis, et Putinil on kavas külastada Süürias mitut objekti.

Kolmapäevaks oodatakse Putinit Türki, kus ta peaks avama koos president Recep Tayyip Erdoğaniga uue gaasijuhtme.

Vene president külastas Süüriat küll 2017. aasta detsembris, kuid ei käinud siis Damaskuses, vaid piirdus Vene vägede baasiga Vahemere rannikul Hmeimimis.