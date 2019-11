Eesti paigutub alkoholi tarbimise poolest teiste Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni riikide seas 13. kohale. Raportis kasutati 2017. aasta andmeid, toona tarbiti Eestis aastas keskmiselt 10,3 liitrit absoluutset alkoholi.

Eestit edestasid näitaja poolest nii Läti, Leedu kui ka Venemaa. Järjestuse esikohal paiknevas Leedus joodi aastaga ära 12,3 liitrit absoluutset alkoholi.

Raportis tuuakse välja, et alkoholi tarbimine on vähenenud võrreldes 2007. aastaga peaaegu kõigis ühendusse kuuluvates riikides. Venemaa kõrvale jättes on olnud langus Eestis aga üks kõige suuremaid, 2007. aastal joodi aastas 14,8 liitrit absoluutset alkoholi. Kolm liitrit või enam vähenes tarbimine vaid Taanis.

Arenguruumi siiski jagub. OECD keskmine jäi 8,9 liitri piirile. Kõige värskema statistika kohaselt joodi Eestis möödunud aastal 10,1 liitrit absoluutset alkoholi.