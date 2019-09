Samost ja Sildam arutlesid alkoholimüügi piiramise vajalikkuse üle

Alkoholi kättesaadavuse ja alkoholismi leviku piiramise seisukohast on Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti plaan kehtestada kellaajalisi piiranguid alkoholi müügile meelelahutusasutustes täiesti arusaadav, rääkisid ajakirjanikud Anvar Samost ja Toomas Sildam Vikerraadio saates "Samost ja Sildam", kuid jäid eriarvamusele selles osas, kas tegu on osava poliittehnoloogilise käigu või siiralt linnapeale korda mineva teemaga.

Kõlvart tuli sel nädalal välja plaaniga piirata alkoholi müüki meelelahutusasutustes ja suurendada kohustuslikku vahemaad alkoholi müüvate kaupluste ja lasteasutuste vahel. Kõlvarti sõnul ei ole normaalne, et Tallinna baarides saab läbi öö osta alkoholi ning et sellised baarid töötavad tihtipeale hommikutundideni.

Samost rääkis saates, et on raske öelda, et purjus inimesed kell seitse hommikul avalikus ruumis, lasteasutuste kõrval oleks mingitki pidi toredad.

"Eriti veider, et poest enne kella 10 viina osta ei saa, aga kui tõused kell seitse ja tahad viina juua /.../ võid minna meelelahutusasutusse, kust saad viina kätte, ja kui pudel letil lahti tehakse, võid sellega ka ära minna," sõnas ta. "Alkoholi kättesaadavuse piiramise, alkoholismi levimise seisukohalt on Kõlvarti idee täiesti arusaadav."

Teine küsimus on Samosti sõnul, kui kaugele me piirangute ja keeldude ette kirjutamisega minna saame.

"Mina väga vähese alkoholitarvitajana võin öelda, et võib-olla peaks üldse tegema nagu Rootsis, et ka pühapäeviti ei saa alkoholi osta, ka suurema osa laupäevast ja alkoholi ostmiseks on eraldi poed, mis kuuluvad riigile. Eks ta on poliitilise vaidluse koht," tõdes ta.

Sildam tõi välja, et Keskerakonna parlamendisaadik Tõnis Mölder juba arutas, et võib-olla tuleks sellised piirangud üle riigi kehtestada.

"Ma tahaks näha, milline on praeguse valitsuse alkoholi- ja meelemürkide poliitika? Ühelt poolt räägitakse, et valmistame ette eelnõu, mis vähendaks tubakaaktsiisi tõusu. Algul pidi tõus olema suurem, nüüd teema poole väiksema. Ma väga vabandan, ma ise suitsetan, aga ma ei saa sellest aru, tõesti ei saa aru, miks valitsus seda teeb," lausus ta.

Samost ütles, et valitsus kardab aktsiisitulu liikumist Eesti riigieelarvest, kuhu see on määratud, Läti eelarvesse ja see ongi kogu põhjendus.

"Ja siis ütleme Eestis, et palun, siin on teile odavad sigaretid, odav viin," sõnas Sildam. "Mulle siiski meeldiks, kui ma saaksin aru, milline on selle valitsuse alkoholi- ja meelemürgipoliitika."

Samost lisas, et järjest enam tuleb tuppa ka küsimus, kas kanepi tarbimine peaks olema mingis ulatuses legaliseeritud. Kokkuvõttes on küsimus üksikisiku vabadustes - kas inimesel peaks olema õigus Eesti pealinnas minna Lasnamäel või Mustamäel kell kuus hommikul baari ja juua 100 grammi viina. Igal juhul on teemapüstituses Samosti hinnangul näha Kõlvarti väga oskuslikku poliittehnoloogilist lähenemist.

"Millega Kõlvart tegeleb, on see, et ta ehitab üles valijabaasi järgmisteks kohalike omavalitsuste valimisteks. Oleme näinud mitmeid algatusi, ta on väga järjekindel, süsteemne," rääkis ta.

Samosti sõnul sarnaneb alkoholipiirangute idee väga Moskva linnapea Sergei Sobjanini kunagisele algatusele, aga see pole oluline, sest on arusaadav, et Lasnamäe või Mustamäe elanikele, kes ise ei ole joodikud, käib närvidele, kuidas baari ees seisab kogu aeg neli joodikut, sest sees ei tohi suitsetada.

Ka Sildam oletas, et paljud naised ja ämmad on valmis Kõlvarti poolt valimistel häält andma, sest näevad neid probleeme kodus igal hommikul.

"Mul on tunne, et Kõlvart ajab neid asju, millesse ta ise usub," lausus Sildam. "Ta ei võta seda niivõrd poliitteholoogilises võtmes, vaid selles, et ma teengi seda, mida ma õigeks pean."