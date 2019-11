Otsuse poolt hääletas 52 riigikogu liiget, vastu oli 44. Vastuhääled andsid sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond. Isamaa saadik Mihhail Lotman jäi erapooletuks, hääletamata jätsid Maria Jufereva-Skuratovski ja Mihhail Stalnuhhin Keskerakonnast.

Reitelmann on varasemalt esinenud solvavate sõnavõttudega pagulaste ja Eestis elavate venelaste suhtes, mistõttu tõsteti küsimus tema sobivusest sellele kohale. Reitelmann on öelnud, et on sõnavõttude pärast vabandust palunud.

"Ma tahtsin väga uskuda, et Keskerakonna ja Isamaa poliitikud lihtsalt ei saa toetada meie venekeelseid kaasmaalasi parasiitideks ja teiste rahvuste esindajaid veel palju hullemini nimetanud poliitiku lähetamist ENPAsse, nõudma Venemaalt inimõiguste austamist. Iga mõtlev inimene saab aru, et see on absurdne otsus," ütles riigikogus sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid.

EKRE esitas Reitelmanni ENPA delegatsiooni liikme kandidaadiks pärast seda, kui selle senine liige Jaak Madison valiti Euroopa Parlamenti.

Eesti ENPA delegatsioon on kuueliikmeline, delegatsiooni esimees on Maria Jufereva-Skuratovski Keskerakonnast, liikmeteks Eerik-Niiles Kross Reformierakonnast ja Urmas Reitelmann EKRE-st. Asendusliikmetena on delegatsioonis sotsiaaldemokraat Indrek Saar, Raivo Tamm Isamaast ja Vilja Toomast Reformierakonnast.

Kõik nad saavad ENPA- töös osaleda, kuid hääletustel on Eestil kolm häält.