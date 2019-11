Võimalikule vahetusele viitas varem reedel saabunud teade, et president Gitanas Nauseda andis armu Nikolai Filiptšenkole ja Sergei Moissejenkole, kes olid 2017. aastal mõistetud süüdi Venemaa kasuks spioneerimises. Nüüd pääsevadki Filiptšenko ja Moissejenko Venemaale, vahendasid Reuters ja BNS.

Venemaalt pääsesid omakorda koju Jevgeni Mataitis ja Aristidas Tamošaitis, kelle Vene kohus oli samuti spionaaži eest vangi mõistnud.

"Kaks Leedu kodanikku, Jevgeni Mataitis ja Aristidas Tamošaitis, on Leetu tagasi jõudnud ning on praegu teel perekondade juurde," ütles presidendi nõunik Vytautas Jonas Žukas.

Mataitis ja Tamošaitis mõisteti 2016. aastal Venemaal Leedu heaks luuramises süüdi ja pandi vangi. Tamošaitisele määras Moskva kohus 12-aastase vangistuse, Mataitis sai Kaliningradi kohtult 13 aastat.

Tähelepanuväärseim asjaolu on aga see, et sama protsessi kaudu pääses Venemaa vanglast ka 63-aastane endine Norra piirivalvur Frode Berg, kellele Vene kohus mõistis aprillis luuramise eest 14-aastase vabadusekaotuse. Asjaolu, et mehe advokaadid ei hakanud siis otsust edasi kaebama, viitas juba siis sellele, et mingil hetkel võib tulla mingisugune vangidevahetus. Leedu ametnikud andsid Bergi Norra esindajatele üle Vilniuse saatkonnas.