Berg (63) peeti kinni Moskvas 2017. aasta detsembris Vene julgeolekuteenistuse FSB haarangu käigus.

Venemaa süüdistas teda Vene tuumaallveelaevade järgi luuramises.

FSB teatas Interfaxile, et Bergi süü on täielikult tõestatud. "On täielikult tõestatud, et Norra luureteenistuse korralduste järgi tegutsenud välismaalane oli seotud luuremissiooniga koguda riiklikku salastatud teavet Vene Föderatsiooni kaitsevõime kahjustamiseks," teatas FSB pressikeskus avalduses Interfaxile.

Julgeolekuteenistus lisas, et Bergil on õigus otsus edasi kaevata.

Bergi kohtuprotsess toimus suletud uste taga.

Norralase advokaadid ei hakka kohtuotsust edasi kaebama, ütles advokaat Ilja Novikov.

"Berg volitas mind teatama, et kaitse ei hakka kohtuotsust edasi kaebama. Berg ja tema kaitsjad ei näe selles mõtet, sest see lükkab armupalumise võimaluse kaugemale," ütles Novikov pärast kohtuotsuse kuulutamist.

Advokaat ütles, et Berg kavatseb paluda armu kohe, kui kohtuotsus on jõustunud.

Novikovi sõnul juhtub see kümme päeva pärast tema kaitsealusele tõlgitud kohtuotsuse edastamist.

Advokaat rääkis veel enne kohtuotsuse kuulutamist lootusest, et "Norra tagab selle küsimuse diplomaatilise lahenduse".