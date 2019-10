Vene välisminister Sergei Lavrov ütles reedel, et Moskva otsustab Venemaal luuramise eest vangi mõistetud Norra endisele piirvalvurile amnestia andmise küsimuse lähemal ajal.

Erru läinud piirivalveinspektor Frode Berg peeti kinni Moskvas 2017. aasta detsembris Vene julgeolekuteenistuse FSB haarangu käigus ning teda süüdistatakse Vene tuumaallveelaevade kohta info kogumises. Berg eitab seda, kuid aprillis mõisteti ta 14 aastaks vangi.

Berg tunnistas, et tegutses mitmel korral Norra luureteenistuse käskjalana, kuid arvas ise, et toimetab üksnes raha kohale.

"Berg mõisteti süüdi spionaažis. Ta on esitanud armuandmispalve. Seda kaalutakse, loodetavasti ei võta see kaua," ütles Lavrov Norras ajakirjanikele.

Lavrov võtab reedel osa tseremooniast Bergi kodulinnas Kirkenesis, millega tähistatakse 75 aasta möödumist Põhja-Norra vabastamisest Nõukogude Liidu vägede poolt.

Neljapäeval kinnitas Moskvas asuv armuandmisi käsitlev komisjon, et nad on soovitanud Bergile armu anda ning vastavad dokumendid on juba edastatud president Vladimir Putinile, vahendas BBC.

Meedia teatel võib ligi kaks aastat Vene vanglas viibinud eaka Norra kodaniku vabanemine olla osa kolme riigi vahelisest kokkuleppest. Nimelt olevat Leedu andmas Venemaale kaht luuramise eest vangi mõistetud Vene kodanikku ning Moskva omakorda vabastab kaks Leedu kodanikku ja Bergi. Ametlikult pole sellist plaani siiski keegi kinnitanud.

Väidetavalt ei pruugi vahetus siiski niipea aset leida, sest Leedu parlament peab sellise sammu sooritamiseks muutma järgmisel kuul toimuval istungil praegust väljaandmist käsitlevat seadust.