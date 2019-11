Tallinna loomaaia Kihnu maalammas sai terve lasteaiarühmatäie vadereid

Kuigi jõuluaeg on veel kaugel, on kinkide tegemise aeg käes: loomaaia loomadele tõid kingikotid Tammetõru lasteaia lapsed.

Hommik Tallinna loomaaias. Lasteaed on jõudnud kohale, mänguasjad kaasas. Kuigi lapsed arvavad, et võiksid ka ise nende asjadega mängida, on tegu kingitustega.

Kingitused osteti Tammetõru lasteaia heategevusliku leivamüügi laadalt saadud raha eest. Loomaaia töötajad andsid nõu ning nii valitigi välja mänguasjad, mis sobivad just loomadele. Näiteks pähklitega täidetud palli sai kingiks pesukaru.

Tõrukeste rühmal on nüüdsest loomaaias koguni oma loom - lasteaiarühmast sai kihnu maalamba vader ehk nemad hoolitsevad nüüdsest lamba ninaesise eest. Vaderiks hakkamise idee tuli lapsevanemalt ning looma, kelle vaderiks hakata, valisid lapsed ise. Vaderi kohustus jääb ilmselt vanemate rahakotile.

"Tänavu septembris kuulutati Kihnu maalammas ohustatud tõuks ja loomaaed on uhke, et me saame näidata ka Eesti maatõugu loomi," rääkis zooloog Inari Leiman "Aktuaalsele kaamerale".

"Meil oli valikus väga ilus värviline rosellapapagoi, väga toredad pungid ahvipärdikud ja Kihnu maalammas. Siis me väga õiglaselt ja tasavägiselt hääletasime. Tuli mitu vooru ja lõplik hääl läks Kihnu maalambale ehk et see näitab, et sirgumas on tublid eestlased," kiitis Tõrukeste rühma kasvataja Terje Pankin.

Väikesed vaderid pakkusid lammastele maiust. Õpetaja lubas, et aasta jooksul räägitakse lastele neist palju.