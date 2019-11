Projekt algatati 1984. aastal, et kaitsta Veneetsia laguuni tõusuvete eest. Ehitustööd algasid 2003. aastal ja barjäär oleks pidanud valmima 2016. aastaks, vahendasid ERR-i teleuudised.

Projektiga kaasnes aga korruptsioon, eelarve ületamine ja altkäemaksuskandaalid ning tööd venisid.

Praeguseks on kõik 78 veealust väravat valmis ehitatud, aga insenerid kahtlevad, kas see on piisav, arvestades kliimamuutustega kaasnevat merevee tõusu.

ÜRO raporti kohaselt on projektis arvestatud 22-sentimeetrise veetaseme tõusuga aastaks 2100, aga arvestama peaks vähemalt meetriga. Veneetsia lahte kaitsev barjäär loodetakse valmis saada 2021. aastaks.