Paljud Veneetsia vaatamisväärsused on üleujutatud ja Brugnaro hoiatas, et üleujutus võib jätta linnale kestva jälje.

Pellestrina saarel, mis eraldab Veneetsia laguuni Aadria merest, hukkus üleujutuse tõttu kaks inimest. Lisaks tõusuveele tõusis linnas ka tugev torm.

Veneetsias puhkusel viibiva Marie Virta ütles ERR-ile, et alates teisipäevast on linnas kuulda üleujutuse eest hoiatavaid sireene. Samuti on kõik koolid suletud.

"Olukord on väga, väga vesine ja kõik inimesed, kellel veel midagi päästa on, need päästavad. Praegu just näen, kuidas üks paat tõstab veel viimast mööblit uksest välja," kirjeldas Virta. "Eile õhtul sai meie väiksem laps linnast koju ainult meie seljas."

Virta sõnul tuli kauplejatel ja poepidajatel päästa kogu kaup, mis oli vähemalt umbes puusa kõrgusel. "Vett pumbati igalt poolt välja, aga seda on lihtsalt nii palju, et sellele ei saa enam vastu kahjuks."