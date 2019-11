Trump: Hiina ei ole teinud kaubanduskõnelustel piisavalt järeleandmisi

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et Peking ei ole teinud kaubanduskõnelustel piisavalt järeleandmisi.

"Ma võin öelda teile seda. Hiina tahab kaubandusleppe sõlmimist palju enam kui mina," ütles Trump ajakirjanikele ringkäigul tehases, mis toodab arvuteid Apple'ile. "Ma ei arva, et nad on jõudnud tasemele, mida mina tahan."

Wall Street liikus kolmapäeval rekordilistelt kõrgustelt hoogsalt miinusesse seoses investorite pessimismiga kaubandusvaidluse lõppemise osas.

Trump teatas 11. oktoobril "esimese etapi" kokkuleppest USA kaebuste lahendamisel Hiina kaubandus- ja valuutapraktika osas. Kuid enam kui kuu ega hiljem ei näi osapooled olevat grammigi lähemal ükskõik millise lepingu lõpliku teksti sõnastamisele.

Hiina on nõudnud olemasolevate tariifide tagasivõtmist, millega Trump aga pole nõus. Ameerika ametiisikud omalt poolt soovivad USA põllumajandustoodete ulatuslikku ostmist, mis ei pruugi olla vastuvõetav aga Pekingile.

Trump ütles, et uurib Apple'i võimalikku vabastamist Hiina tariifidest, kuid lisas, et see võib olla ebaõiglane Samsungi suhtes, arvestades USA vabakaubanduslepet Ühendriikidega.

"Me peame kohtlema Apple'i kuigivõrd samasugustel alustel, nagu me kohtleme Samsungi," märkis president.

Hiina võime on vihastanud ka USA seadusandjate sel nädalal vastu võetud seadus inimõiguste kaitseks Hongkongis.