Trump allkirjastas seadused, mis võeti esindajatekojas ja senatis vastu praktiliselt ühehäälselt, kuigi avaldas muret, et see samm võib muuta keerulisemaks jõupingutused saavutada Hiinaga kaubanduslepe.

"Ma allkirjastasin need seadused austusest Hiina presidendi Xi (Jingpingi) ja Hongkongi rahva vastu," ütles Trump avalduses. "Need jõustati lootuses, et Hiina ja Hongkongi liidrid ja esindajad suudavad oma erimeelsused sõbralikult lahendada, mis viib pikaajalisele rahule ja õitsengule kõigi jaoks."

Esindajatekoda ja senat kiitsid seadused heaks eelmisel nädalal pärast kuid kestnud rahutusi selles Hiina erihalduspiirkonnas.

Hongkongi inimõiguste ja demokraatia seadus näeb ette sanktsioonide kehtestamist Hiina ja Hongkongi ametnikele, kes rikuvad inimõigusi. Samuti nõuab see, et USA president peab iga-aastaselt hindama Hongkongile antud soosivat kaubandusstaatust ja selle tühistama juhul, kui erihalduspiirkonna vabadusi piiratakse.

Teise seadusega keelatakse pisargaasi, kummikuulide, veekahurite, taserite ja muu sellelaadse julgeolekujõudude poolt kasutatava varustuse müük Hongkongi võimudele.

Trump väitis reedel, et ilma temata oleks Hiina sõjavägi Hongkongi 14 minutiga maatasa teinud.

Trumpi sõnul ei saatnud Hiina president sõdureid demokraatiameelset protesti vaigistama vaid sel põhjusel, et ta palus seda mitte teha.

Hiina ähvardas USA-d karmide vastumeetmetega

Hiina hoiatas neljapäeval, et on valmis rakendama karme vastumeetmeid USA-le pärast seda, kui president Donald Trump allkirjastas kaks seadust, mis toetavad Hongkongi demokraatiameelseid protestijaid.

"Selle (sammu) olemus on äärmiselt jälestusväärne ja kätkeb endas absoluutselt süngeid kavatsusi," ütles Hiina välisministeerium avalduses, kuid ei täpsustanud, milliseid meetmeid Peking võib rakendada.

Hongkongi valitsus väljendas neljapäeval äärmist kahetsust USA presidendi Donald Trumpi otsuse üle. "Need kaks seadust on ilmne sekkumine Hongkongi siseasjadesse," ütles Hongkongi valitsuse ametnik avalduses, hoiatades, et see samm "saadab protestijatele vale sõnumi".