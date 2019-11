Suri karikaturist Hugo Hiibus

Hiibuse surmast teatas kolmapäeva hilisõhtul sotsiaalmeedias tema lapselaps Sten-Erik Jantson.

Hiibus sündis Pärnumaal Halinga vallas Arase külas 6. jaanuaril 1929. 1949. aastal lõpetas Pärnu 1. keskkooli. Aastatel 1949–1955 õppis Tallinna Riikliku Tarbekunsti Instituudis, mille lõpetas graafika erialal.

Ta töötas aastatel 1955–1957 ajalehe Rahva Hääl toimetuses ja 1957–1959 ajakirja Pikker kunstilise toimetajana. Aastatel 1971–1984 töötas ajalehe Kodumaa toimetuses. Hiibus on teinud kaastööd Soome ajalehtedele Turun Sanomat ja Uusi Suomi. Oli Eesti NSV Kunstifondi (1961) liige. Oli Rameto meelelahutussaate ja samanimelise ajalehe "Meelejahutaja" kujundaja ja karikaturist. Kokku on ta joonistanud Wikipedia andmeil üle 20 000 karikatuuri ja šarži ning üle 1200 eksliibrise.

Esimene karikatuur ilmus juba instituudi ajal 1950. aastal Pärnu ajalehe karikatuurikonkursil, kus sai esikoha. Hiibus on olnud aktiivne eksliibrise- ja plakatikunstnik ning raamatuillustraator. Hugo Hiibuse karikatuure on avaldatud praktiliselt kõikides Eestis ilmunud väljaannetes. Hiibus on nii Eesti Kunstnike Liidu (1960) kui ka Ajakirjanike Liidu liige (1958). Samuti kuulus ta Eesti Huumoriliidu juhatusse.