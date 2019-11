Ministeerium asub ameteid ühendama, kommunikatsioonibüroo saab tööd

Mees rakendas hobuse ja pani tuhatnelja minema, hobune jäi lolli näoga järele vaatama. Just nii võib iseloomustada asjaajamist, kuidas maaeluministeerium oma allasutusi on asunud ühendama ja selle tegevuse teavitust korraldab.

Nimelt on riigireformi rahakotti hoidev rahandusministeerium sõlminud lepingu kommunikatsioonibürooga Miltton JLP, et osta kommunikatsioonistrateegia ja selle elluviimine maaeluministeeriumi haldusalas olevate põllumajandusameti ning veterinaar- ja toiduameti ühendamisel, kuigi ametite ühendamise plaan pole veel valitsuskabinetistki läbi käinud.

Samuti on ebaselge, mis on ametite ühendamise eesmärk - töökohti maapiirkondadesse ei viida, samuti ei pruugi tulla ka suurt avaliku sektori töötajate kokkutõmbamist -, küll aga on juba ära otsustatud, et 26 640 euro eest neid tegevusi kommunikeeritakse. Kommunikatsioonistrateegia koostamine maksab 13 200 eurot + KM, teavituskampaania elluviimine vastavalt strateegiale maksab 9000 + KM. Vajadusel võib töid ka kuni kümnendiku ulatuses lepingu maksumusest juurde tellida, hinnaga 144 eurot tunnis.

See tähendab, et kommunikatsioonitegevusi, alates strateegiast kuni selle elluviimiseni ei hakka tegema mitte maaeluministeeriumi avalike suhete osakond ja ühendatavate ametite kommunikatsiooniinimesed, vaid kogu see töö ostetakse erasektorist sisse.

Aab: ma pole analüüsi veel näinud

Riigihaldusreformi koordineeriv riigihalduse minister Jaak Aab (KE) ütles ERR-ile, et riigireformi tegevuskava hõlmab haridus- ja teadusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi haldusalasse jäävate ametite ümberkorraldusi ja -kolimisi.

Maaeluministeeriumi ametite ühendamine on juba vanem plaan, selleks tehti esmane analüüs veel enne riigihaldusreformi kava koostamist, aga valitsuskabinetile pole seda seni esitletud.

Seega on Aabi kohtumised piirdunud nende ministeeriumite inimestega, kus riigireform plaanis on, kuid kuna maaeluministeeriumi haldusala ametite ühendamine klassikalises mõttes riigireformi osa ei ole, kuivõrd töökohti maapiirkondadesse ei viida, siis pole talle ka selle detailid teada: kas ja kui palju töökohti ametite ühendamisel kaob, kuhu töökohad liiguvad jne.

"Ilmselt see analüüs veel kestab, aga kui see jõuab kabinetti, küll ma siis näen neid numbreid. Aga see pole niisugune tüüpiline töökohtade väljaviimine pealinnast," lisas Aab, rõhutades, et nende ametite ühendamine pole ka seotud maaeluminister Mart Järviku praeguse tegevusega ministeeriumi valdkondade juhtimise liitmisel.

Hiljem saadetud kirjalikus vastuses täiendas Aab, et valitsus on tänavu 1. augustil võtnud vastu otsuse, et maaeluministeerium peab tegema valitsusele ettepanekud põllumajanduse ja toiduvaldkonna ühendameti moodustamise kohta.

"Ühendameti moodustamine on osa riigireformi tegevuskavast, millega soovime pakkuda kvaliteetsemaid avalikke teenuseid, vältida võimalikku dubleerimist, vähendada bürokraatlikku töökorraldust ja valitsussektori kulutusi," loetles Aab.

Maaeluministeerium kinnitas, et just nii see ongi: ühendamet, millel veel nimegi pole, hakkab juriidiliselt tegutsema põllumajandusameti senistes ruumides Sakus, ent kõik, kes uues ametis tööle hakkavad, jätkavad oma vanades tööruumides. Veterinaar- ja toiduamet asub Tallinnas, seega tulevase ühendameti tööötajad, kes seni Tallinnas on töötanud, saavad ilmselt seal ka jätkata.

"Valitsuskabinetti on plaanis memorandum viia sellel aastal, nime ei ole veel kinnitatud. Töökohad jäävad praeguse seisuga olemasolevatesse ruumidesse, juriidiliseks aadressiks jääb põllumajandusameti praegune asukoht Sakus," vastas maaeluministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Karolin Lillemäe.

ERR küsis maaeluministeeriumilt ka, kui palju on plaanis ametite ühendamisega töökohti kaotada, ent sellele jättis ministeerium vastamata. Kui aga kõik senised töötajad peaksid jätkama ja töö jätkub endistes ruumides, on küsitav, mis selle reformi eesmärk üldse on.

Jaak Aab rõhutas, et kommunikatsioonitegevused on suunatud eeskätt sisekommunikatsioonile. Tema hinnangul on teenuse sisseostmine põhjendatud ning tema selle protsessi rahakoti hoidjana andis seetõttu loa hange läbi viia.

"Ma ei tea, kas maaeluministeerium toimetab sama põhimõtte alusel, aga üldiselt käib teistes ministeeriumites riigireformiga nii, et protsessile on võetud eraldi projektijuht, kes teeb sisulise analüüsi ministeeriumite-ametitega koos. Väljast võetakse projektijuhid, kes on selliseid protsesse varem juhtinud ja kel on spetsiifiline teadmine selliste protsesside juhtimisest, nii sisuline kui kommunikatsioonialane. Kui palju sisaldab sisuline analüüs ka kommunikatsioonistrateegiat, on olnud iga ministeeriumi enda hinnata - osade protsesside juures on plaanitud ka kommunikatsioonistrateegia. See on ametnike tasandil tehtav otsus, seda ei otsusta minister," kommenteeris Aab.

Aab toetas protsessi rahastamist riigireformi rahakotist - iga muutusi kavandav ministeerium saab sealt rahastust taotleda.

"Võib-olla on neil väljast pädevust vaja. Kommunikatsioon on selles protsessis suunatud pigem sisse kui välja ehk see pigem kommunikeerib neid muutusi nendele inimestele, kes seal töötavad. See on protsessi sisuline kommunikatsioon, mitte igapäevane avalike suhete kommunikatsioon. Seepärast ei pruugigi piisata ministeeriumi oma osakonnast," põhjendas Aab.

Maaeluministeerium: tegemist on suure muutusega

Karolin Lillemäe maaeluministeeriumist selgitas, et ametite ühendamine on organisatsioonidele suur muutus, mis vajab professionaalset kommunikatsioonituge.

"Seetõttu on oskuslik muutuste juhtimine ning seda toetav ja täiendav teavitustöö vajalikud, et ühendamistega seotud töötajad, partnerid ning teenuseid kasutavad kodanikud saaksid toimuvate muutustega kiiresti ja hästi kohaneda ning oleksid piisavalt kaasatud. Eelkõige toetatakse muudatuste juhtimisele suunatud strateegilist teavitustööd. Soovime, et kogu ühendamise protsess oleks läbipaistev ja võimalikult valutu kõikide sidus- ja sihtrühmade jaoks. Ka strateegiat sisse tellides on kogu protsessi eest vastutav ja kommunikatsioonistrateegia rakendaja maaeluministeerium," teatas Lillemäe kirjalikus kommunikatsioonis.

Miks ministeeriumi avalike suhete osakonna töötajad koos allasutuste kommunikatsioonispetsialistidega selleks võimelised pole, jäi vastuseta.